Exercícios contra flacidez nos braços: 3 dicas para dar adeus às gorduras

Muitas pessoas, de diferentes idades e locais, sonham em acenar ou dar um “tchauzinho” sem que a pele flácida balance, não é mesmo? Apesar de parecer um tarefa complicada, existem algumas soluções básicas, como a prática de exercícios contra flacidez, que podem ajudar a resolver o seu problema.

Para te ajudar nos treinos, o professor Vinicius Dias deu dicas valiosas e sugeriu três movimentos que trabalham o bíceps e o tríceps, músculos responsáveis pela flexão do cotovelo. Confira e comece a praticá-los agora mesmo!

Descubra quais são os melhores exercícios contra flacidez nos braços!

Rosca com halteres

Esse é um exercício com foco no fortalecimento do bíceps braquial. Para realizá-lo você deve ficar em pé e manter os braços estendidos ao longo do corpo segurando 1 haltere em cada mão. Procure manter os cotovelos parados ao lado do tronco, realizando a flexão do cotovelo, aproximando os halteres dos ombros.

Tríceps francês

Para esse exercício contra a flacidez, Vinicius ressalta que é necessário ficar em pé, estender os braços ao alto, segurando um haltere com as duas mãos. Depois, flexione os cotovelos levando o haltere atrás da cabeça. Esse exercício pode ser feito de forma unilateral, ou seja, realizando um braço de cada vez. Se você está iniciando os treinos agora, escolha por fazer os dois braços ao mesmo tempo, pois garante maior estabilidade das articulações.

Tríceps banco

Esse exercício também é focado no fortalecimento do tríceps braquial, porém a musculatura dos ombros também é exigida. Para realizá-lo fique de costas para um banco, apoie a palma das mãos sobre o banco e estique as pernas à frente, mantendo os dois pés levemente separados lateralmente. Flexione os cotovelos de modo que o quadril vá em direção ao chão. Quando descer, procure manter a coluna reta, descendo próxima ao banco.

Consultoria: Vinicius Dias, professor da SmartFit