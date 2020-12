Redação EXCLUSIVO: OUTROEU divulga a capa do novo álbum “O Outro é Você”

O duo OUTROEU divulga nesta terça-feira (1) com exclusividade pelo TMJ , a capa do novo álbum O Outro é Você , que será lançado juntamente com o novo single e clipe de Dança , pela uma live exclusiva dos artistas no TikTok nesta quinta (3), às 21h.

Você ouve um burburinho, todos falando de um novo aplicativo, você se interessa, faz o download no celular, começa a assistir os vídeos, mas na hora de tentar reproduzir não consegue? A OUTROEU tem a solução para sua frustração: uma academia de astros TikTok. Essa é a trama de Dança , mostrando a saga de Mike e Guto , os nerds, tentando se encaixar no novo mundo das dancinhas.

O novo álbum O Outro é Você , que sairá pela Universal Music , apresenta mais sete faixas inéditas , além das quatro já lançadas no EP Oceana.

Dança apresenta o divertido universo do TikTok , aplicativo sensação durante a pandemia, pela visão dos artistas que, em um primeiro momento, buscam se aprimorar nas danças virais do programa em uma academia, mas terminam descobrindo o verdadeiro significado para se destacar neste novo mundo: ser você mesmo.

As coreografias desajeitadas de Mike e Guto nos divertem nos personagens de nerd , ao mesmo tempo que surpreendem quando os cantores surgem em outras funções como: recepcionista, professores de dança e até mesmo os profissionais nos passinhos.

“Dança é uma composição da Lorena Chaves e Marcos Almeida. A gente curte demais essa música e já há um tempinho estamos pensando em colocá-la em um projeto e acho que casou demais com esse álbum em si. Pensamos em um clipe em que mostrasse nossa realidade dentro do TikTok, que até então era um puro desastre!” (risos). “Queríamos mandar bem no app e com as dancinhas não rolavam de jeito nenhum até que entendemos que a gente só precisava ser nós mesmos. E esse é o segredo no final do clipe, ser você mesmo! Mandamos essa ideia pra Belle de Melo diretora do clipe e ela, como sempre, surpreendeu demais a gente com todas as referências, ideias e roteiro. O clipe tá lindo e mega divertido, espero que todos curtam” , revela Guto.

De acordo com a diretora do clipe, Belle Melo da produtora CAVE , o resultado divertido é um reflexo de como foi a gravação: “Criar uma academia especializada em formar Astros Mundiais, com um toque cômico e com vários personagens interpretados por Guto e Mike me permitiu exercitar a imaginação de uma maneira fantástica. Conseguimos unir a estética dos anos 60 à realidade de hoje em dia, com as novas formas de se comunicar, como o TiTok, de uma forma leve e bem divertida” , conta.

“Esse tipo de trabalho, com uma preocupação visível com a estética visual, ligando diretamente roteiro, direção de arte e styling fez com que eu vivesse naquele mundo durante o processo de concepção do clipe, me sinto em casa dessa forma” , completa.

Sobre a capa do novo álbum

Pintada a mão pela artista Pamela Munhoz, a capa apresenta dois seres no centro que foram impactados criando uma conexão psicológica de sentir o que sentiria o outro. O círculo amarelo ao redor traz a luz e o calor elevando a frequência dos seres, o verde traz a segurança e equilíbrio, enquanto o vermelho marsala conecta a vibração e o entendimento.

“Esse álbum é um resumo de tudo que a gente fez até hoje. Do caminho que a gente tá trilhando na música, das coisas que a gente viu, viveu e foi aprendendo. Do nosso som e das canções também. Parece que é um resumo das músicas com os upgrades que a gente foi conseguindo dar com tempo. Tudo que tava querendo sair, guardado e sendo escrito desde o nosso primeiro álbum até hoje. Com muito carinho” , conta Mike.

“A mensagem que o nome trás é sobre empatia e sobre um olhar mais cuidadoso sobre todo mundo que existe além de você. Mas achamos que cada um vai ter o seu próprio impacto ou interpretação com o nome e isso é o mais massa. Esperamos que a mensagem e o álbum “O outro é você” chegue dum jeito massa nos ouvidos de todo mundo que tá chegando e que acompanha a gente à um tempo “, finaliza.

O romance, uma característica intrínseca do duo, estará presente nas canções A Resposta, Canção de Amor, A tua e eu, O Outro é Você e Cê sabe.

Completando o projeto, estão as canções já lançadas Pra Vida Inteira, O Mantra, Se Perder , parceria com Ana Gabriela , e Oceana , feat com a banda Melim.

Confira o duo OUTROEU falando sobre a capa do novo álbum O Outro é Você :