EXCLUSIVO: confira o teaser de “Mó Confusão”, novo single de Júlia & Rafaela

Divulgação Rafaella Santos promove live para ajudar organização africana

Após acompanhar sua mãe, Nadine Gonçalves, até Moçambique, Rafaella Santos, a irmã de Neymar Jr., deparou-se com a dura realidade das crianças que vivem no país. Por isso, ela decidiu criar um bazar e um leilão beneficentes para direcionar toda a verba arrecadada à Missions Ministry. “Fiquei impressionada com o que vi e, como aqui, no Instituto Neymar Jr., realizamos um trabalho lindo e superimportante, decidi usar o canal no YouTube [da entidade] para a realização desta live. Assim, nós conseguimos ajudar mais pessoas, independentemente de onde estejam”, declarou a influencer.

Com o nome “De Coração pra Coração”, o projeto on-line acontecerá no próximo domingo (22), a partir das 15h, com a participação especial de nomes, como Thiaguinho, Japinha & Conde, Gustavo Mioto, Thaeme & Thiago, Felipe Araújo, Mumuzinho, Yasmin Santos, Sambô, Suel, Jerry Smith, MC Guimê, Nego do Borel, Pocahontas e Wanessa. Entre os itens disponibilizados para a ação estão pares de chuteiras do Real Madrid, bola assinada por Pelé, camisas da seleção brasileira, uniformes de diversos times, objetos de colecionador, vestidos exclusivos, conjuntos de roupa e muito mais.