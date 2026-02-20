Agricultura
Excesso de umidade na colheita exige planejamento para evitar prejuízos
Com a colheita nacional da soja ainda pouco acima de 20% da área plantada, produtores de importantes polos agrícolas convivem neste início de safra com um velho adversário: a chuva na hora errada. Em regiões do Centro-Oeste, especialmente em áreas de Mato Grosso, a sequência de precipitações tem interrompido operações de campo, reduzido a eficiência das máquinas e, principalmente, comprometido a qualidade do grão.
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) alerta que o período mais sensível ocorre justamente no intervalo entre o fim do enchimento dos grãos e a maturação das vagens — quando a lavoura está pronta para colher. Nessa fase, qualquer atraso provocado por excesso de umidade tende a resultar em prejuízo econômico, ainda que a produtividade potencial da área tenha sido alta ao longo do ciclo.
Segundo a instituição, o primeiro impacto é operacional. Solo úmido dificulta a entrada das colheitadeiras, provoca patinagem de tratores, embuchamento de plataformas e obriga a paralisações frequentes. Em muitas propriedades, a colheita simplesmente não começa no momento ideal. Quando começa, ocorre em condições inadequadas.
O problema, porém, vai além do ritmo de trabalho. Quanto mais tempo a soja permanece madura no campo, maior a probabilidade de abertura natural das vagens, fenômeno que leva à queda dos grãos no solo. Chuvas fortes, granizo ou ventos aceleram esse processo. Trata-se de perda direta de produção, impossível de ser recuperada mesmo com boa operação posterior.
Há ainda um efeito mais silencioso, mas igualmente relevante: a deterioração da qualidade. A Embrapa observa que a umidade elevada favorece o surgimento de fungos e desencadeia alterações fisiológicas nos grãos. Entre os principais danos estão grãos ardidos, mofados, fermentados, germinados ainda na planta e os chamados grãos avariados — categoria que reúne diferentes defeitos físicos e sanitários.
Esses danos têm repercussão imediata no bolso do produtor. As normas oficiais de classificação da soja estabelecem limites de tolerância para defeitos. Quando o lote ultrapassa os parâmetros, sofre descontos comerciais e pode até ser rejeitado por compradores. Na prática, a chuva não apenas reduz volume colhido, mas também diminui o preço recebido.
Diante desse cenário, a recomendação técnica não está em “combater” o clima, mas em antecipar seus efeitos. A Embrapa destaca que o planejamento da safra é a principal ferramenta de proteção econômica.
Uma das estratégias é o escalonamento do plantio, distribuindo a semeadura ao longo de diferentes datas e áreas. Com isso, a maturação ocorre em momentos distintos e a colheita também se dilui no tempo, reduzindo o risco de toda a área atingir o ponto ideal sob chuva simultaneamente.
Outra medida é a escolha de cultivares com ciclos diferentes e maior tolerância a doenças de final de ciclo e à abertura de vagens. Esse posicionamento varietal permite ampliar a janela operacional e diminui a vulnerabilidade caso ocorram precipitações prolongadas.
O manejo preventivo também ganha importância. A aplicação de fungicidas ao final do ciclo ajuda a reduzir a colonização das vagens em períodos de alta umidade, preservando a qualidade dos grãos. Já a dessecação pré-colheita, realizada no momento correto, favorece a uniformização da lavoura e permite iniciar a operação com maior previsibilidade.
A lógica é simples: não se controla a chuva, mas é possível reduzir sua capacidade de causar prejuízo. Em anos de clima irregular, a eficiência da colheita deixa de depender apenas da produtividade e passa a depender, sobretudo, da organização da operação.
Para a pesquisa pública, o produtor que se antecipa ao risco climático protege não só a lavoura, mas o resultado financeiro da safra. Afinal, na soja, colher no dia certo muitas vezes vale mais do que colher muito.
Fonte: Pensar Agro
PF combate comercialização de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil em Sobral/CE
Fortaleza/CE. A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (20/2), a Operação Comércio do Mal V, que visa reprimir a comercialização, o armazenamento e...
Virginia Fonseca se declara a Vini Jr. após Carnaval no Rio: ‘Meu gato, gostoso, sdds’
Após brilhar no Carnaval 2026 como rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, Virginia Fonseca, de 26 anos, segue...
Deic de Aracruz conclui investigação que apurou crime de estelionato
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Aracruz, no curso...
Suspeito de incendiar casa dos pais do ex-companheiro em Marechal Floriano é preso em flagrante na Serra
Na tarde dessa quinta-feira (19), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de...
Polícia Civil prende suspeito de agredir o pai em Guarapari
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao...
Pragas agrícolas viram ameaça às exportações e governo cria rede de vigilância no País
O Ministério da Agricultura e Pecuária abriu um canal nacional para recebimento de notificações de suspeitas de pragas agrícolas ainda...
Ricardo reforça compromisso com 78 municípios e destaca gratidão e lealdade
Já no início da viagem de três dias por cinco municípios das regiões Noroeste e Norte do Espírito Santo, o...
FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Carnaval 2026 | Netto Brito encerra folia e público elogia segurança no Balneário de Guriri
Nesta terça-feira (17), chega ao fim o período carnavalesco na maioria das praias e balneários do Brasil e, na Ilha...
Suspeito de matar irmãos adolescentes em Linhares é preso em São Mateus
Um dos suspeitos de assassinar dois irmãos adolescentes em 2024 foi preso pela Polícia Militar do Espírito Santo no município...
Ambulantes comemoram recorde de vendas no Balneário de Guriri durante Carnaval
O Balneário de Guriri segue em clima de festa e lotação máxima durante os dias de Carnaval. A movimentação intensa...
Regional
Jovem morre após cair de moto em rodovia no Norte do ES
Um jovem de 21 anos morreu após um acidente de moto na ES-421, na zona rural de Conceição da Barra,...
Corpo de jovem é encontrado em represa de Nova Venécia
O corpo de um jovem de 19 anos foi encontrado boiando na represa do Dominguinhos, no bairro São Cristóvão, em...
Jovem é encontrado morto com marcas de tiros na BR-101 no Norte do ES
Um jovem de 24 anos, identificado como Wemerson Santos de Oliveira, foi encontrado morto às margens da BR-101, na altura...
Estadual
Polícia Civil do Espírito Santo publica edital para o 1º Leilão de Viaturas de 2026
A Comissão Permanente de Credenciamento e Leilão de Veículos da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) publicou, nesta quinta-feira (19),...
Mais de 42% da população adulta do Espírito Santo está inadimplente
A inadimplência continua impactando o orçamento das famílias capixabas. De acordo com dados do Serasa referentes a dezembro de 2025,...
Governo anuncia investimentos estruturantes e inaugura obras em Boa Esperança
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, estiveram, nesta quinta-feira (19), em Boa Esperança,...
Nacional
Fim do Carnaval, mas brasileiro tem 9 feriados (e 8 prolongados) em 2026
O Carnaval, que é uma das épocas mais aguardadas pelos brasileiros que desejam folia ou mesmo descansar, acabou, mas a boa...
Homem é morto a facadas e tem pênis arrancado no interior da Bahia; suspeito é preso
Vanderlei Dias Miranda foi morto em povoado na zona rural de Encruzilhada; PM prendeu suspeito de coautoria, que foi levado...
Viradouro é a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro
A Unidos do Viradouro trouxe Moacyr da Silva Pinto, o icônico Mestre Ciça, como samba-enredo do Carnaval deste ano A...
Policial
Força Tática da 17ª Cia Independente apreende armas de fogo em Vila Velha
Nesta quarta-feira (18), militares da Força Tática realizaram a apreensão de diversas armas de fogo em ocorrências distintas no município...
8ª Cia Ind. DETÉM ENVOLVIDOS E APREENDE VEÍCULOS EM SANTA MARIA DE JETIBÁ
Na manhã desta sexta-feira (20), a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que, no distrito de Rio Claro, em Santa...
10º BPM DIVULGA BALANÇO DA OPERAÇÃO CARNAVAL 2026 EM GUARAPARI
O 10º Batalhão da Polícia Militar apresentou o balanço da Operação Carnaval 2026, realizada no período de 13 a 18...
ENTRETENIMENTO
Rafaella Justus prestigia o Rio Open e brilha em noite de partidas: ‘Lindaaaaa Rafinhaa’
A influenciadora Rafaella Justus, de 16 anos, foi um dos destaques da noite desta quinta-feira (19), no Rio Open, no...
Mari Gonzalez e Pipo Marques curtem dia de praia com clima de romance em Salvador
Em meio à agenda de festas e compromissos em Salvador, Mari Gonzalez e Pipo Marques encontraram tempo para desacelerar e...
Zuri, filha de Ludmilla e Brunna, comemora 9 meses com festa temática de Carnaval
A pequena Zuri, filha da cantora Ludmilla com a dançarina Brunna Gonçalves, completou nove meses de vida com uma comemoração...
POLÍTICA
Guaçuí e Jerônimo Monteiro terão entrega de mudas na segunda
Produtores rurais dos municípios de Jerônimo Monteiro e Guaçuí serão beneficiados com a entrega de mudas de café, cacau e...
Proposta institui semana da biodiversidade marinha no ES
A Comissão de Justiça analisa a criação da Semana Estadual da Biodiversidade Marinha, tema do Projeto de Lei (PL) 651/2025,...
Proposta quer garantir apoio a transporte de universitários
O deputado Coronel Weliton (PRD) defende que, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação (Sedu), haja no Espírito Santo...
Esportes
Neymar fala em abandonar o futebol no fim do ano: “Estou vivendo ano a ano”
O atacante Neymar não descarta abandonar o futebol no final deste ano. Em entrevista à CazéTV, o jogador, de 34...
Flamengo perde na Argentina e terá desafio para virar Recopa Sul-Americana
Em um revés na noite da última quinta-feira, o Flamengo foi superado pelo Lanús por 1 a 0 no Estádio...
Corinthians supera pressão do Athletico e garante vaga no G5 do Brasileirão
Em um confronto eletrizante na noite desta quinta-feira, o Corinthians demonstrou resiliência e conquistou uma vitória crucial por 1 a...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus6 dias ago
Carnaval 2026 | Simone Mendes arrasta um ‘mar de gente’ no Balneário de Guriri
-
Entretenimento7 dias ago
Rosiane Pinheiro diz que perdeu 27 kg para o carnaval: veja o antes e depois
-
São Mateus5 dias ago
Piloto de paramotor é resgatado após cair no mar em Guriri
-
São Mateus4 dias ago
Barões da pisadinha e Zé Paulo agitam foliões no Carnaval de Guriri
-
Policial2 dias ago
PRF prende motorista embriagado na BR-262 em Marechal Floriano
-
Estadual7 dias ago
Polícia Civil dá dicas para um Carnaval de respeito: “Não é não!”
-
São Mateus3 dias ago
Carnaval 2026 | Netto Brito encerra folia e público elogia segurança no Balneário de Guriri
-
Estadual7 dias ago
Cidades do ES vítimas de desastre de Mariana terão R$ 131 milhões em saúde