Exagerou no fim do ano? Nutricionista dá dicas para o pós festas

FreePik Exagerou no final do ano? Nutricionista dá dicas alimentares para o pós festas

Com a chegada do tão esperado período de festas, é inevitável não se render às tentações culinárias que permeiam as celebrações de final de ano. Entre salgados suculentos, doces irresistíveis e uma variedade de pratos dignos de um banquete, é fácil se perder na abundância gastronômica típica desta época. No entanto, após se entregar aos exageros alimentares, muitas pessoas se veem lidando com desconfortos e a temida sensação de inchaço no dia seguinte. Afinal, como lidar essa realidade pós-celebrações?

Fernanda Maniero, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, explica que durante o período de festas, a retenção de líquido se torna a principal vilã para aqueles que se entregam a comidas em excesso. “Esse acúmulo pode resultar em desconforto e sensação de inchaço. Portanto, é crucial adotar medidas que auxiliem na eliminação desse excesso e garantam um equilíbrio saudável para aproveitar as celebrações sem comprometer a saúde”, alerta.

Já para aqueles que exageraram nas delícias das festas de final de ano, algumas medidas são essenciais para perder os kilinhos a mais ou a retenção de líquido. “Hidratação adequada, o consumo de chás digestivos, a prática de atividades físicas leves, a escolha de uma alimentação balanceada e a realização de automassagem são estratégias valiosas. Essas ações ajudam não apenas na eliminação da retenção de líquido, mas também promovem o equilíbrio necessário para recuperar o bem-estar e aproveitar o período festivo de forma saudável”, aconselha a nutricionista.

Por fim, a professora de Nutrição aponta cinco dicas para fugir do desconforto causado pela retenção de líquido pós festas, confira:

Hidratação : Beba bastante água para ajudar na eliminação de toxinas e no funcionamento adequado do sistema digestivo. A hidratação em doses ideais pode ajudar a reduzir a retenção de líquido.

Chás digestivos : Camomila, hortelã-pimenta ou gengibre têm propriedades digestivas e anti-inflamatórias.

Atividade física : Exercícios leves, como caminhadas estimulam o funcionamento do sistema digestivo e podem auxiliar na redução do inchaço.

Alimentação balanceada : Opte por uma dieta rica em fibras, frutas, vegetais e proteínas magras. Evite alimentos processados e ricos em sódio, além dos que possuem excesso de açúcares orgânicos e carboidratos simples. Porções menores com maior frequência facilitam a digestão.

Automassagem : A prática da automassagem é eficaz na redução significativa do inchaço pois tem como finalidade manter e reestabelecer a saúde por meio do equilíbrio da circulação sanguínea.

Fonte: Mulher