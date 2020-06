Ex-VJ diz que ganhava R$ 1 mil na MTV e que sobrevive da aposentadoria

A live do iG desta quarta-feira (24) conta com uma presença de peso. Quem conversa com a repórter Gabrielle Pedro é ninguém menos que a atriz Jeniffer Nascimento (@jeniffer_nascimento). Às 17h, ela estará ao vivo no @portal_ig para falar sobre racismo e vida pessoal.

Divulgação Jeniffer Nascimento fará live com o iG nesta quarta (24)

Jeniffer Nascimento atuou recentemente em “Verão 90”, além disso, a artista também foi a vencedora do “Popstar” e é uma das apresentadoras do “The Voice Brasil”. Não perca o bate-papo às 17h no @portal_ig.