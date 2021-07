Ex-presidente do TJES, desembargador Sérgio Gama se aposenta

O homenageado, que já foi presidente do Tribunal de Justiça, recebeu a Comenda Grã-Cruz do Mérito Judiciário.

O desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama recebeu homenagem do Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em sessão híbrida realizada na tarde desta quinta-feira (15), em razão de sua aposentadoria, após atuar mais de 20 anos na Corte Capixaba.

Na sessão, marcada por elogios à brilhante carreira do desembargador Sérgio Gama, ex-presidente do Tribunal de Justiça e egresso do Ministério Público Estadual, o homenageado recebeu a Comenda Grã-Cruz do Mérito Judiciário, por seu desempenho e dedicação à justiça capixaba.

(…) se me fosse dado o direito de recomeçar tudo, seguiria o mesmo itinerário de antes, fiz uma legião de amigos, dentro e fora do Poder Judiciário Estadual (…)

Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama

A comenda “Grã-Cruz do Mérito Judiciário” foi entregue pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, e pelo governador do Estado Renato Casagrande ao homenageado, que estava acompanhado de sua esposa, Patrícia Abiguenem Abib Gama.

O desembargador, que completa 75 anos no próximo dia 24 de julho, foi homenageado pelos colegas no início da sessão do Tribunal Pleno. A homenagem, em nome da Corte, ficou sob a responsabilidade do desembargador Fernando Zardini, que destacou o exemplo profissional que Gama deixa a todos nesta data.

“Sua destacada atuação judicante sempre foi permeada pelo senso de justiça, tendo na lei a sua baliza maior, dando a todos os jurisdicionados a justiça necessária ao caso concreto, sempre com brilhantismo e serenidade, fruto da sua sólida cultura jurídica”, enfatizou Zardini.

E completou: “E nós, que aqui ficamos, saberemos que por esta Casa passou um homem justo, um homem reto, um homem que honrou todos os dias a sua toga e que sempre que desejar a este Tribunal retornar encontrará as portas abertas para recebê-lo”.

Todos os desembargadores que estavam presentes no Salão Pleno, assim como os que participavam da sessão de forma remota, também proferiram elogios e desejaram ao desembargador Sérgio Gama os votos de felicidade nessa nova etapa da vida.

As filhas do homenageado, Paula Abib Gama e Flávia Abib Gama falaram sobre o orgulho e a gratidão que sentem. “Pai, hoje você encerra mais um ciclo, e com ele revivemos essa jornada tão bonita e marcante para nós, iniciada há tanto tempo, sua trajetória até aqui foi uma longa e linda caminhada, com muitas vitórias, alguns desafios, mas sempre nos trazendo um orgulho enorme. Sua dedicação e honestidade ajudou a construir o caráter e os princípios que hoje nos fundamentam e os quais queremos transmitir aos nossos filhos”, disseram.

Em seguida, a presidente da Associação de Magistrados do Espírito Santo (Amages), juíza Marianne Júdice de Mattos, entregou, em nome da Associação, uma placa de homenagem ao desembargador Sérgio Gama.

O governador do Estado, que prestigiou a sessão, enfatizou que o desembargador Sérgio Gama, no período em que esteve à frente do Tribunal de Justiça, enfrentou todos os problemas de frente. Casagrande também elogiou o equilíbrio, a responsabilidade e o bom senso do homenageado em sua carreira.

“Tenho certeza que novos desafios virão. É um novo ciclo que se abre na sua vida, na vida de sua família, e que a gente tenha o senhor atuando junto conosco, ajudando este Estado a ser cada vez mais desenvolvido, a ser cada vez mais próspero, a ser cada vez mais justo. Parabéns”, destacou Casagrande.

O sub-procurador geral de justiça, Josemar Moreira, em nome do Ministério Público Estadual (MPES), também falou sobre a contribuição do desembargador Sérgio Gama para as conquistas do MPES, especialmente ao integrar a Constituinte que elaborou a Constituição do Espírito Santo, em 1989.

“Vossa excelência sempre esteve comprometido com a eficiência na entrega da prestação jurisdicional, respeitando todos os atores dos processos, em especial o Ministério Público. Então, fica aqui o nosso agradecimento, que o senhor possa ser muito feliz nesse novo caminhar”, afirmou o sub-procurador.

O desembargador Sérgio Gama agradeceu a homenagem, falou de sua satisfação em receber a ordem do mérito judiciário e do sentimento de saudade antecipada, em razão das fraternas amizades consolidadas no Tribunal de Justiça.

“Completei 47 anos de serviço público, mas ainda não me sinto cansado, se me fosse dado o direito de recomeçar tudo, seguiria o mesmo itinerário de antes, fiz uma legião de amigos, dentro e fora do Poder Judiciário Estadual, mas preciso encerrar a minha carreira pública como sempre tentei construí-la, fazendo justiça, e nada é mais justo do que quando nos mostramos gratos aos que de algum modo nos ajudaram a caminhar”, disse o homenageado.

Antes de encerrar as homenagens, o presidente do TJES, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, observou que este é um momento em que se conciliam alegria e tristeza, alegria porque é uma etapa de futuras bênçãos, e tristeza, diante da profunda saudade que o desembargador Sérgio Gama deixará no Tribunal de Justiça.

“Vossa Excelência marcou profundamente cada um de nós, pela forma como sempre conseguiu aliar sua competência profissional com suas qualidades humanas, sua prontidão em ajudar, suas palavras amigas de força e incentivo ficarão guardadas eternamente em nosso coração. A sua judicatura é o exemplo que permanecerá vivo em nosso Tribunal, pois todos nós queremos seguir e imitar sua postura competente e suas atitudes generosas”, disse o desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa.

Também prestigiaram a sessão familiares e amigos do desembargador Sérgio Gama, além do desembargador aposentado José Luiz Barreto Vivas, dos ex-governadores do Espírito Santo Paulo Hartung e José Ignácio Ferreira, dos deputados estaduais Hércules da Silveira e Theodorico Ferraço, e dos ex-prefeitos de Serra e Vitória, Audifax Barcelos e Luciano Rezende.

Carreira

Sérgio Luiz Teixeira Gama graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em 1971. Atuou como escriturário do Banco do Comércio e Indústria de São Paulo e, em 1974, ingressou no Ministério Público do Espírito Santo.

Em 1989, foi designado pelo procurador geral de Justiça e o Colégio de Procuradores de Justiça para funcionar junto à Assembleia Estadual Constituinte, que elaborou a Constituição Estadual. Promovido a procurador de Justiça pelo critério de merecimento, em 1991, Teixeira Gama foi também eleito corregedor geral do Ministério Público no biênio 1996-1997.

Em 2000, foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, onde atuou por mais de 20 anos, exercendo os cargos de corregedor geral da Justiça em 2010-2011, supervisor dos Juizados Especiais em 2013, vice-presidente e corregedor do TRE-ES no biênio 2014-2015, e presidente do TJES no biênio 2018-2019. Atualmente, era integrante da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.