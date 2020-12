Ex-presidente da França morre aos 94 anos

O ex-presidente francês Valéry Giscard d’Estaing, um dos principais arquitetos da integração europeia no início dos anos 70, morreu aos 94 anos, informou o Palácio do Eliseu nessa quarta-feira (2).

Giscard, que comandou a França de 1974 a 1981, havia sido hospitalizado recentemente em Tours, no oeste do país, e estava em tratamento na unidade de cardiologia, segundo a rádio Europe 1, que primeiro noticiou a morte.

Segundo informações de sua fundação, o ex-presidente faleceu devido a complicações relacionadas à covid-19.

Giscard era conhecido por liderar a modernização da sociedade francesa durante seu mandato na Presidência, incluindo medidas como o divórcio por consentimento mútuo e a legalização do aborto, e foi um dos arquitetos da integração europeia.

Eleito presidente aos 48 anos, ele chegou ao poder após anos de comando Gaullista e buscou ser liberal na economia e nas atitudes sociais.

Ele perdeu a candidatura à reeleição, no entanto, para o socialista François Mitterrand.

Na Europa, Giscard estabeleceu um relacionamento próximo com o ex-chanceler da Alemanha Ocidental Helmut Schmidt e, juntos, eles lançaram as bases para a moeda única do euro, com o Sistema Monetário Europeu.