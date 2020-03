“Ex-presidanta” e “piada”: clã Bolsonaro debocha de Dilma após discurso em Paris

arrow-options Carolina Antunes/PR Presidente Jair Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro voltou a comentar sobre as manifestações do próximo dia 15 de março que, entre outras pautas, visa apoiar o governo atual. Na manhã deste sábado (07) antes de embarcar para os Estados Unidos, Bolsonaro cutucou outros políticos e convocou a população para as ruas.

“É um movimento espontâneo e o político que tem medo de movimento de rua não serve para ser político”, disse Bolsonaro . Novamente ele afirmou que as manifestações não são contra o Congresso ou o Judiciário. “Quem diz que é um movimento impopular contra a democracia está mentindo e tem medo de encarar o povo brasileiro”, emendou.

Essas manifestações convocadas por grupos de apoio ao presidente abriram uma crise no governo depois que o próprio Bolsonaro incentivou, por meio de seu WhatsApp pessoal , a ida da população às ruas.

O movimento é visto como uma reação à fala do ministro-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general Augusto Heleno, que acusou o Congresso de chantagear o governo por dinheiro do Orçamento.