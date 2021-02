Reprodução Ex-prefeito é investigado por estupro de mulher com problemas mentais

O Ministério Público e a Polícia Civil da Bahia estão investigando o ex-prefeito da cidade de Serrolândia, no interior da Bahia, Jaime Ferreira Franco (PSD), de 84 anos, por estupro. Ele é suspeito de ter praticado estupro de vulnerável contra uma mulher de 21 anos, que, segundo familiares, sofre de distúrbios mentais.

No último final de semana, a mãe da vítima gravou um vídeo em que o ex-prefeito aparece deitado nu em cima da mulher, enquanto ela assiste desenhos no celular. Nas imagens, a mãe pede para que o ex-prefeito saia de cima da vítima.

Após o ex-prefeito se negar a sair de cima da meniaa, a mãe afirma que vai levar a gravação para a polícia. Com o apoio do movimento Vítimas Unidas, a família da vítima entrou com representação criminal contra Jaime Ferreira Franco.

Nesta última terça-feira (23), a delegacia da instaurou inquérito para apurar os fatos. As investigações apontam que uma irmã da vítima também foi violentada pelo ex-prefeito.