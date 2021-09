Ex-PM que ameaçou Alexandre de Moraes é preso em território mineiro

Crédito: getty images Ministro do STF, Alexandre de Moraes

O policial militar reformado Cássio Rodrigues Costa Souza teve prisão preventiva determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) , nesta segunda-feira (06).

Cássio é acusado de fazer ameaças ao ministro e demais membros da Corte por meio das redes sociais. Segundo o R7, o policial foi preso nesta tarde em Minas Gerais.

O militar publicou um comentário no Twitter dizendo que mataria Moraes . “Terça-feira vamos te matar e matar toda a sua família”, escreveu ele, em referência ao feriado de 7 de setembro. Após a repercussão, a conta de Cássio foi suspensa por violar as regras da plataforma. Além de ameaçar o magistrado de morte, o ex-policial chamou Moraes de “careca filho da p***” e “advogadinho de m**** do PCC”.

Segundo o Diário Oficial de Minas Gerais, o militar deixou o serviço da ativa em 2018, em razão de problemas de saúde. Na época, ele foi reformado “por ter sido considerado incapaz definitiva e plenamente para todos os serviços de natureza policial militar e atividades inerentes ao cargo ou função, por apresentar moléstia não profissional, não decorrente de acidente de serviço, não alienante e não invalidante no estágio em que se encontra, podendo exercer atividades na vida civil”.

Após as ameaças de Cássio, a subprocuradora Lindora Araújo afirmou que se tratam de “fatos graves” e pediu a prisão.