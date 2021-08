Ex-participante do Miss Bumbum viveu orgia com ex-jogador do Corinthians

Reprodução Samella Vinter conta intimidades com Dyogo Coelho, ex-Corinthians









Esta coluna de seis leitores descobriu que um fim de semana de junho foi bem agitado para Dyego Coelho, ex-jogador do Corinthians e ex-técnico do Inter de Limeira. Ele, que também já foi técnico da categoria Sub-20 do timão, esteve em Limeira, interior de São Paulo, com uma moça chamada Bruna e uma ex-participante trans do ‘Miss Bumbum 2021’ chamada Samella Vinter. Os três passaram aquele fim de semana em uma orgia pra lá de ‘caliente’. A coluna procurou Samella, que confirmou o envolvimento com o casal neste período e afirmou ainda que os dois não sabiam e sequer desconfiaram que estavam diante de uma mulher trans operada.





“Me convidaram achando que eu era uma mulher mesmo, não imaginavam que eu era uma resignada, uma transexual operada. Em momento algum repararam, nem mesmo no momento do sexo oral. Os dois eram namorados, mas estavam separados há um tempo porque ele não estava de acordo com algumas coisas que ela fazia. Essa era a primeira vez dela em uma orgia, ela estava muito nervosa. Mas era uma tentativa dela de reacender o relacionamento deles que já tinha esfriado, porque ele não queria mais. Mas não teve jeito, eu o vi dizendo pra ela que não dava mais, que ele bancava ela de tudo, dizendo que ela poderia ficar com outro cara, mas que eles não poderiam voltar”, conta a modelo.

Samella, que mora na Itália e veio ao Brasil só para disputar o ‘Miss Bumbum’, ainda revelou que Dyego é o verdadeiro ‘inimigo do fim’ na cama. “Pensa num homem que não para de transar… Ele não tem limite pra transar. Ele é moreno, alto, bem dotado, mas não tem limite. Ele adora uma orgia e acabou que a gente ficou lá o fim de semana todo”, diz.

A coluna teve acesso a alguns vídeos dos momentos de prazer do trio. Mas obviamente não iremos publicar para preservar a tradicional família brasileira.