Ex-participante do “Bake Off Brasil” pede ajuda financeira

Reprodução/SBT Richarles Rodrigues pede auxilio financeiro

Participante da 3ª temporada do ‘Bake Off Brasil’, em 2017, no SBT, Richarles Rodrigues de Carvalho está internado no Hospital São Camilo, em São Paulo, há alguns dias. O designer e fotógrafo de baladas ainda não tem diagnóstico para explicar as fortes dores de cabeça que vinha sentindo e por isso tem feito vários exames e o problema está aí. O rapaz não tem plano de saúde e os amigos resolveram pedir ajuda nas redes sociais para arcar com os gastos financeiros.

“Richarles não possui convênio e as despesas com o hospital estão aumentando cada vez mais. Apenas a diária é de 4 a 7 mil reais e, por enquanto não tem perspectiva de alta. Por isso estamos pedindo uma contribuição de familiares e amigos que puderem ajudar com essa situação”, diz o comunicado.