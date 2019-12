Ex-participante de “A Fazenda” reune peões em festança para a esposa

O programa acabou não tem nem um mês e os participantes de ‘A Fazenda 11’ já vão se reunir de novo. Na noite desta sexta-feira, Diego Grossi vai dar uma festa para comemorar os 30 anos da mulher Franciele Almeida em uma boate na Barra da Tijuca, no Rio, e muitos dos peões desta edição confirmaram presenças assim como alguns ex-brothers. Diego e Fran participaram do ‘Big Brother Brasil 14’.

Leia também: Sobrinha deixa carta para ex-mulher de Hulk sobre seu novo namoro; confira

arrow-options Divulgação/Record Diego Grossi e Fran





Leia também: Paolla Oliveira vai com suposto namorado ao aniversário de Claudia Raia

“Eu queria um coisa mais íntima só para a família, mas aí o Diego foi me convencendo, os amigos foram me cobrando e acabei aceitando fazer uma festa com Dj, buffet, balões e tudo que eu tenho direito para comemorar os meus 30 anos. Na verdade, a festa é minha, mas vai acabar sendo uma confraternização dos ex-peões e ex-brothers. Não dúvido que isso termine no dia seguinte com um churrasco”, contou Franciele.

Leia também: Tierry lança disco e faixa com Gusttavo Lima é a aposta de novo sucesso

Fran e Diego também participaram do ‘Power Couple 3’ no ano passado e foram expulsos após uma briga envolvendo o participante e Anderson, ex-marido de Munik, vencedora da 16ª edição do Big Brother . Diego ameaçou a integridade física do empresário cearense. E por falar no realtiy show de casais da Record , o apresentador Marcos Mion está cotado para assumir o lugar de Gugu Liberato, morto há um mês após sofrer um acidente doméstico.