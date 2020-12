Ex-paquita Ana Paula Almeida negocia lançamento de biografia com editora

Reprodução/Instagram Ana Paula Almeida, a Pituxita





Ana Paula Almeida está nos ajustes finais de um trabalho que deve chegar às livrarias nos próximos meses. Trata-se da biografia “Pituxita Bonequinha, Minha Vida de Paquita “, escrita pela jornalista Luciana Castro. O livro traz detalhes sobre sua carreira e relembra os tempos de assistente de palco do “Xou da Xuxa ” — uma das atrações infantis de maior sucesso da Globo —, que passou a fazer parte de sua vida quando tinha apenas 10 anos. O projeto começou a ganhar forma em 2017 e, agora, está no processo de escolha de editora.

Ao falar sobre a nova empreitada, a eterna Pituxita não escondeu a alegria: “Eu era apenas uma criança e consegui realizar o maior sonho da minha vida, que era ser uma paquita. Ao longo desses anos, pude colecionar lembranças incríveis e tive a honra de conviver com a ‘rainha dos baixinhos’. Depois de viver tudo o que vivi, numa época em que as coisas, as pessoas e o mundo eram tão diferentes do que vemos hoje, sempre soube que precisava ver minhas lembranças eternizadas”, destacou ela durante rápido bate-papo com o iG Gente .