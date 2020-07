Ex-padrasto de Neymar divulga Thiago Salvático, que namoraria Gugu, em sorteio

Xuxa está de saída da Record. O contrato da apresentadora com o canal de televisão vai até setembro e já foi divulgado que Sabrina Sato substituirá a loira no comando do “Dancing Brasil” . Em seus últimos meses, a mãe de Sasha Meneghel foi liberada para participar de programas da principal concorrente.

Reprodução/Instagram Xuxa vai aparecer na Globo

Segundo a colunista Patrícia Kogut, Xuxa será convidada de atrações da Globo. Ela será entrevistada no “Altas Horas” e no “Lady Night”. Na verdade, o programa de Tatá Werneck tentava trazer a eterna rainha dos baixinhos há mais de um ano, mas nunca conseguiram fechar um acordo com a Record.

Além dos programas de entrevistas, a série de comédia do Multishow “Vai Que Cola” está sondando a apresentadora para uma participação especial. Em um episódio da nova temporada, o personagem de Marcus Majella vai lançar uma marca de roupas chamada “A Bicha Comeu”, um nome bem parecido com o da linha infantil “O Bicho Comeu” que Xuxa assinou.

Vale lembrar que, segundo o site Notícias da TV, Xuxa pode continuar trabalhando na Record, mas ela teria um contrato por obras. A mãe de Sasha receberia por trabalho realizado, um acordo que renderia bem menos do que os R$ 1 milhão por mês que ela chegou a ganhar.