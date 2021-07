Ex-padrasto de Lexa lamenta não ter participado de documentário sobre a cantora

Reprodução/Instagram Lexa e o ex-padrasto, o sambista Cacau Jr.

O documentário “Lexa: Mostra esse Poder” estreou no final de junho no Globoplay e mostra momentos importantes da vida da funkeira. Estão presentes na série episódios como o perrengue por conta de um trio elétrico no Carnaval , mas uma pessoa que conviveu com a cantora durante anos foi deixada de fora. O ex-padrasto de Lexa, o sambista Cacau Jr., diz que ficou surpreso de não ter sido convidado para participar da produção.

Cacau Jr. foi casado com Darlin Ferrattry, a mãe da cantora, durante 18 anos. Ele fala que grande parte do documentário mostra um momento da vida e da família de Lexa da qual fez parte, mas foi deixado de lado. “Era marido, pai, amigo, nunca fiz nada querendo reconhecimento de ninguém, mal sabíamos o que poderia acontecer. Era o homem da casa, e a música sempre foi a minha sobrevivência no qual compartilhei toda minha experiência e incentivei ao máximo. Estive disponível para as primeiras e importantes conexões artísticas, não só da carreira dela, mas da vida; da Darlin e da Léa”, diz em entrevista ao colunista Leo Dias.

O sambista diz que lamentou não ter participado da série, mas garante que não é brigado com ninguém da família de Lexa. “O documentário é da Léa e dos produtores que, sem dúvida, fizeram o trabalho deles mostrando o que era interessante na ótica de quem decidiu o que mostrar. Eu só sinto amor, só dei amor, não tenho problema algum com ninguém. Lamentei, sim. Mas iria mudar o que? Quem tem que saber, não sou eu. Sigo o meu mesmo caminho de sempre fazendo o meu som, levando minha arte o mais longe possível através da minha voz, e estou vivendo o momento mais feliz da minha vida. Não estou brigado com ninguém”, conclui.