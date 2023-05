Ex-One Direction, Niall Horan também é influencer de skin care

Reprodução Ex-One Direction, Niall Horan também é conhecido como influencer de skin care

Cantor mundialmente conhecido, Niall Horan, ex-membro da One Direction, vem se destacando na carreira solo e em projetos paralelos. Ele foi o mais novo jurado da 23ª temporada do The Voice nos Estados Unidos, reality show que tem por objetivo descobrir novos talentos no mundo da música e que também conta com uma bem sucedida versão brasileira, transmitida pela TV Globo. A edição deste ano teve o seu último episódio transmitido na última terça-feira (23), tendo como campeã a Gina Miles, do time estreante de Horan.

Dono de uma carreira cheia de compromissos, como um novo álbum a ser lançado em julho e novas turnês agendadas, Niall também arruma um tempo para se dedicar ao autocuidado e é conhecido como “influencer de skin care” nas redes sociais, sempre publicando dicas e tutoriais dos procedimentos que realiza como rotina. Ele frequentemente posta vídeos e fotos com máscara de limpeza facial, desestruturando um conceito ainda marcado pelo tabu, quando se trata de homens no cenário de cuidados com a aparência. Outras celebridades, como seu ex-parceiro de banda Harry Styles, também promovem essa revolução para o sexo masculino.

Cuidar da beleza é unissex, e os tabus envoltos nesse assunto estão sendo derrubados, graças aos influenciadores. Embora o objetivo seja melhorar a imagem pessoal, ver homens usando cremes ou maquiagem em suas rotinas de cuidado pessoal é um comportamento ainda não totalmente aceito pela sociedade. Contudo, cuidar das sobrancelhas e/ou fazer skin care tem um impacto positivo e até as mentes mais conservadoras já aderiram aos serviços.

O relatório Research & Markets7 mostra que o mercado mundial de beleza masculina movimentou aproximadamente US$ 57 bilhões em 2017, com expectativa que no ano de 2023 ultrapasse a marca de US$ 78 bilhões.

Faz parte da rotina de muitos homens ter um cuidado redobrado com a aparência, investindo em produtos de qualidade e serviços da área da beleza como designer de sobrancelhas e limpeza facial. “O público masculino já tem consciência que alguns cuidados são necessários e que devem fazer parte da sua lista de atividades indispensáveis no autocuidado. Realizá-las não vai diminuir a masculinidade”, afirma Luzia Costa, CEO da rede Sóbrancelhas.

Fonte: Mulher