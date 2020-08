Ex-namorados, Manu Gavassi e Chay Suede voltam a se seguir no Instagram

A cantora Manu Gavassi e o ator Chay Suede voltaram a se seguir no Instagram. Os artistas namoraram de 2012 a 2014 e o término não teria sido muito amigável. Atualmente, a ex-BBB, que recentemente terminou o namoro com Igor Carvalho, está solteira e o interprete de Danilo em “Amor de Mãe” está casado com a modelo Laura Neiva desde o ano passado e juntos têm uma filha.

Reprodução Chay Suede e Manu Gavassi





Quando estava no “BBB 20”, Manu Gavassi falou que foi traída várias vezes por um ex-namorado famoso que acabou sendo “endeusado” pelo Brasil. “Eu não conseguia sair disso, eu pesava ‘ele vai mudar, é comportamento de menino, ele me ama, homem faz isso mesmo’. Ele virou pra mim e disse assim: ‘Todo cara na sua vida vai te trair, se eu fosse você ficava comigo já que você me ama’”, disse a cantora na época durante um papo sobre relacionamento abusivo.

Reprodução/Instagram Chay e Manu estão se seguindo

O nome do ator global não foi citado, mas logo associaram que Manu estava se referindo a ele. Chay foi muito criticado na época e até Laura Neiva foi colocada no meio da confusão. Independente se ele traiu ou não, parece que a ex-BBB não guarda mais ressentimento.