Ex-namorada do affair de Juliette desmente Anitta; entenda treta

Reprodução/Instagram Ex do affair de Juliette desmente Anitta





Após Anitta usar as redes sociais para negar que Juliette e seu sócio Daniel Trovejani teria começado um romance enquanto o produtor ainda estava comprometido , Priscila Moura, a ex-namorada dele, fez um desabafo nos stories sobre o assunto e tratou de desmentir a cantora.

A loira reafirmou que o seu namoro com Daniel terminou no dia 17 de julho, ou seja, seis dias após o produtor e Juliette serem fotografados num passeio de barco, no Rio.





“Já estou cansada do meu nome envolvido em fofocas que não são minhas. Chega! Eu nunca vim aqui para falar de ninguém, nem julgar ninguém, nem induzir ninguém a pensar nada! O meu namoro com o Daniel acabou no dia 17 de julho, e ponto final”, escreveu ela, apagando a publicação logo em seguida.

A data, porém, não bate com a afirmação que Anitta fez nesta sexta-feira, no Twitter, ao dizer que “esse namoro de Daniel já tinha terminado antes mesmo dele ver Juliette pessoalmente pela primeira vez (leia abaixo)”.

Indignada, Priscila ainda escreveu: “O que as pessoas fazem da própria vida é um problema delas. Depois que se resolvam com Deus!”. Eita!