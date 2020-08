Ex-namorada de Rafael Miguel sofre ataques e se afasta das redes sociais

A apresentadora Amanda Neves, que comanda o programa ‘Que Arretado!’ na TV Clube, emissora afiliada da Record TV no Recife, protagonizou um momento hilário na atração que foi ao ar nesta quarta-feira (19). Maga, como é mais conhecida pelos pernambucanos, não pensou duas vezes na hora de subir na bancada ao ver duas baratas dentro do estúdio.

Reprodução Apresentadora fica assustada com baratas

“Não vou sair daqui, diretor”, gritava Maga, enquanto o apresentador Leonardo Nascimento, com quem divide o comando do programa, corria atrás da baratas para matá-las. Os telespectadores se divertiram com a ‘caçada’ do jornalista. Depois do problema resolvido, Amanda desceu da ancada e foi para cima do sofá, sem colocar os pés no chão.





“Esse programa todo vou ficar aqui em cima”, alertou Amanda, que cumpriu a promessa. Nesta quinta-feira (20), ela recebeu várias mensagens no Instagram dos internautas e revelou que se divertiu com a repercussão.