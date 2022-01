Ex-namorada de Camila Pitanga é levada para delegacia por topless

Reprodução/Instagram Beatriz Coelho foi detida por fazer topless

Beatriz Coelho, ex-namorada de Camila Pitanga, foi detida e levada para uma delegacia por fazer topless numa praia. A artesã chegou a ter algemas colocadas nos pés.

Liberada, Beatriz contou nos Stories do Instagram que na delegacia havia um homem sem camisa, pontuando a diferença de tratamento entre mulheres e homens. “O mais irônico é que ao meu lado na delegacia tinha um homem aguardando sem camisa. Nem dentro de uma delegacia um homem precisa estar vestido”, escreveu ela.

Nos stories anteriores, ela postou uma foto de topless com uma tarja cobrindo os seios com a legenda: “O que pode acontecer com uma mulher que faz topless no Brasil?