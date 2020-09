Reprodução Ex-ministro da Infraestrutura João Santana é o entrevistado do iG nesta terça (1º)

O portal iG entrevista, às 17 horas desta terça-feira (1º), o ex-ministro da Infraestrutura do governo Fernando Collor de Mello , João Santana , em mais uma edição do projeto Brasil Econômico Ao Vivo , que conta com lives sempre às terças-feiras.

João Eduardo Cerdeira de Santana é advogado formado pela Universidade de São Paulo ( USP ), em 1981, e sócio fundador da CS Consulting. Atuou em diversos governos nas esferas municipal estadual e federal, tendo em destaque sua atuação como Ministro da Infraestrutura no mandato do ex-presidente Fernando Collor de Mello .

Durante a gestão de José Sarney , foi secretário-adjunto para assuntos legislativos do então ministro da Fazenda, Dílson Funaro, e atuou como assessor da superintendência paulista do Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). No governo do estado de São Paulo, durante os anos de 1983 e 1984 (Franco Montoro), foi coordenador de comunicação social da Secretaria do Interior e chefe de gabinete da Fundação Prefeito Faria Lima (CEPAM).

Além disso, foi presidente dos conselhos da Petrobras e da concessionária do Aeroporto de Viracopos.

Lives do Brasil Econômico

Sempre às 17h, as entrevistas contam com participação de jornalistas convidados e serão serão transmitidas simultaneamente no perfil do Facebook do iG e no canal do YouTube do portal.

Durante a entrevista, os internautas poderão interagir e mandar perguntas. Essa é a hora para esclarecer todas as dúvidas sobre o panorama econômico do Brasil.