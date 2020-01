Ex-ministro da Bolívia é detido por suposta corrupção

arrow-options Reprodução/Twitter/HassanRouhani Em discurso, presidente iraniano disse que ‘acordo Trump’ é estranho

Nesta quarta-feira (15), o presidente do Irã, Hassan Rouhani, se pronunciou sobre o novo acordo nuclear proposto pelos EUA e nações europeias, o qual chamou de ‘Acordo Trump’, dizendo que a proposta é “estranha” e que o presidente norte-americano tem um histórico de “quebrar promessas”.

“Este primeiro-ministro em Londres, eu não sei o que ele pensa. Ele diz que devemos deixar de lado o acordo nuclear e colocar em prática o plano de Trump. O que nós fizemos até agora é reversível e está sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica”, afirmou Rouhani, em entrevista à TV estatal do Irã , ressaltando ainda que o país pode voltar atrás no processo tão logo as sanções impostas pelos norte-americanos sejam revogadas.

No discurso, Rouhani pediu ainda que os EUA retornem ao pacto nuclear firmado entre os paises e que foi abandonado em 2018 por Trump . Desde a saída, o governo norte-americano vem impondo diversas sanções a economia iraniana, o que fez com que o país retomasse o processo de enriquecimento de urânio para a produção de armamentos.

Tal postura fez com que Reino Unido , França e Alemanha se juntassem e ativassem um mecanismo de solução de disputa , posicionamento que foi criticado e chamado de “erro estratégico” por Rouhani em seu pronunciamento.

O presidente do Irã disse que as nações europeias falharam em cumprir as promessas que haviam feito de proteger a economia iraniana das sanções dos EUA. Além disso, ressaltou que sua posição sempre foi voltada para a paz, mas que isso só poderá ser atingido quando os militares americanos deixarem o Oriente Médio : “pedimos que isso aconteça, mas sem qualquer tipo de confronto. Não queremos que haja insegurança no mundo”.