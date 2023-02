Ex-marido, sogro e cunhado de modelo são acusados de esquartejá-la

Partes do corpo de modelo e influenciadora digital de Hong Kong foram encontradas pela polícia em geladeira e em panelas de um apartamento

A modelo e influenciadora digital Abby Choi foi assassinada e esquartejada dentro de um apartamento de Hong Kong em um plano macabro arquitetado pelo ex-marido, ex-sogro e ex-cunhado dela. É o que defende a polícia do sudeste da China, que investiga o caso.

Segundo as investigações, participaram do assassinato da modelo o ex-marido dela Alex Kwong, além do pai de Alex, Kwong Kau, e o irmão de Alex, Anthony Kwong.

Além disso, a ex-sogra de Abby, Jenny Li, é acusada de destruir provas do assassinato. E há um quinto suspeito que foi preso, mas não teve o nome revelado.

Segundo a CNN, Alex Kwong foi preso em um píer, quando tentava fugir de barco, no último sábado (25/2).

Esquartejada

Abby Choi é uma conhecida influenciadora digital. Ela tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. A modelo, que já foi capa de várias revistas, desapareceu no dia 21 de fevereiro.

Desde então, houve buscas por ela. Até que, na semana passada, os investigadores encontraram membros de Abby em uma geladeira, além de restos mortais em panelas, dentro de um apartamento.

E esse apartamento foi alugado por Kwong Kay (ex-sogro de Abby) um mês antes do assasinato.

Assim, para a polícia, o assassinato foi planejado. A motivação seriam disputas financeiras, relacionadas a um imóvel luxuoso. Os indícios são de que a modelo foi morta com um golpe na parte de trás da cabeça.

Moedor de carne

O possível crânio da modelo foi achado ao lado de vegetais. Também foram encontrados cabelos e possíveis costelas no apartamento.

A polícia também suspeita que para ocultar o corpo, foram utilizados um moedor de carne e uma serra elétrica.

Abby Choi tinha quatro filhos, sendo dois com o ex-marido Alex Kwong e outros dois com o atual marido Chris Tam, que é de uma família rica de Hong Kong, segundo o site The Real News.