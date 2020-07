Ex-líder da KKK é banido do Twitter por conteúdo de ódio

Reprodução R7/Antwerpse Televisie Homem foi mordido em ônibus após corrigir passageiro sobre o uso correto da máscara.

Robert Murphy estava dentro de um ônibus, na Bélgica , quando foi mordido no peito após pedir para que um casal utilizasse a máscara corretamente.

O casal em questão entrou no transporte com as máscaras no queixo. Diante disso, Murphy demonstrou o uso adequado da máscara e pediu para que o casal cobrisse o nariz e a boca.

Os dois passageiros se recusaram a seguir as orientações. Houve uma pequena discussão, até que “o homem se jogou no meu peito e me mordeu “, relatou Murphy. “Eu o empurrei, mas ele não me deixou em paz. O tempo todo ele tentava me morder novamente”.

De acordo com um jornal local, o agressor foi preso e Robert Murphy foi buscar atendimento em um hospital.