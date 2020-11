Ex-”Legendários’ faz pintura corporal de guerreira She-ra: ‘Me representa!’

Divulgação/Kleber Alepereira Deborah Albuquerque faz pintura corporal de guerreira She-ra





A personagem de desenho She-ra foi uma grande referência para uma geração de meninas que cresceram na década de 80, inclusive para a ex-assistente de palco de Marcos Mion no ‘Legendários’, da RecordTV . Deborah Albuquerque se transformou na personagem atraves da pintura corporal do artista Márcio Oliveira.

A guerreira performa super força, agilidade e resistência, remetendo ao poder feminino e Deborah diz que tem muito a ver com a personagem. “Eu quis transformar a She-ra no que ela seria se viesse para o cinema. Ela é a guerreira, não é salva por um guerreiro, vai à luta sozinha, e eu me sinto assim”.

“Desde nova sei me impor, correr atrás dos meus objetivos e chegar aonde eu quero. A gente usou isso através da pintura corporal que deu um efeito 3D muito legal e trouxe um ar mais contemporâneo e sensual” finalizou a apresentadora.