Ex-jurado do “Canta Comigo”, Carlos Navas apresenta novo show em São Paulo

Victor Soldano Carlos Navas





Carlos Navas lançou, em 2015, seu décimo trabalho, “Crimes de Amor”, que reúne um repertório contemporâneo em arranjos completamente acústicos, embalados em sonoridades e timbres de violões e contrabaixos. É uma reflexão do artista sobre a impulsividade e a passionalidade das relações humanas e, é claro, o amor. Em única apresentação no dia 8 de setembro, no palco do Whiplash Bar, em São Paulo, ele comemora uma nova edição do disco, que teve ótima receptividade da crítica e do público.





O paulistano mostrará canções como “Quanto Tempo o Tempo Tem”, “Avesso” e “Amor Irracional”, além de momentos importantes de sua discografia, como as releituras de “Corre Corre”, “Voo de Coração” e “Acontecimentos”, acompanhadas pelo violonista Paulo Miranda. Interpretações bastante especiais de hits do pop como “A Kiss from a Rose”, de Seal, e “Against all Odds, de Phill Collins, serão surpresas.