Ex-jogadora de vôlei da Seleção, Ana Paula Borgo morre aos 29 anos

Ana Paula Borgo foi diagnosticada com um câncer no estômago em setembro do ano passado

A jogadora de vôlei Ana Paula Borgo morreu aos 29 anos. Ela foi diagnosticada com um câncer no estômago em setembro do ano passado. O anúncio da morte foi feito por sua mãe, Debora Borgo, nas redes sociais.

“Jesus recolheu minha filha, te receba em teus braços. Que dor, minha filha. A certeza que você está com Jesus. Como eu amo você”, escreveu Debora Borgo.

Ana Paula jogou por clubes como Praia Clube, Osasco e Pinheiros no Brasil, além de atuado na Itália e na Turquia. A jogadora também teve passagens pela Seleção Brasileira de Vôlei e fez parte da equipe campeã do Mundial sub-23 em 2015. Conquistando ainda a medalha de prata da Liga das Nações em 2019 representando o país.

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) lamentou a morte da oposta, que foi descrita como um “grande talento do vôlei nacional” em nota oficial. O Fluminense, clube pelo qual Ana Paula atuou na temporada de 2019/20, também expressou suas condolências pela perda da atleta. A comunidade do esporte se mobilizou para prestar homenagens e solidariedade à família de Ana Paula Borgo.