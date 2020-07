Ex-jogador salva criança atirada da janela em incêndio nos EUA. Veja o vídeo:

Ex-atleta agarrou o menino de três anos que foi arremessado do terceiro andar do prédio

Phoenix, Estados Unidos – O ex-jogador de futebol americano Phillip Blanks salvou a vida de uma criança de três anos de idade em Phoenix-EUA. Em vídeo impressionante, o atleta agarra o menino que foi atirado pela mãe, que tentava salvar o filho de um incêndio dentro de casa. A mãe não conseguiu sobreviver ao ocorrido.

A mulher arremessou a criança do terceiro andar do prédio em chamas e Blanks, que também é fuzileiro naval, se jogou no chão para salvar o menino, que foi socorrido. O ex-jogador, que atuou como recebedor na faculdade, contou à ‘ABC7 News’ que ouviu pessoas gritando na rua e ao sair, se deparou com o prédio em chamas.

LIFESAVING CATCH: Eyewitness video shows Phillip Blanks – a former college wide receiver – sprint to the scene of a third-floor apartment fire in Phoenix before catching a small child thrown from a balcony; the mother of the child did not survive. – ABC news #Arizona #LivePD pic.twitter.com/u128kzC2ky

— Dr. Carlos – Forensic Psychology Consultant (@insidethebadge) July 7, 2020