Ex-jogador do Vasco assume paternidade de ator de “Chiquititas” e “Carrossel”

Reprodução/Instagram Renê Thristan é fruto da relação de Ricardo Alves Fernandes, o Ricardinho, com ex-bailarina do Bolinha

Na contramão de muitos nomes do futebol, Ricardo Alves Fernandes, mais conhecido como Ricardinho, que jogou no Vasco ao lado de Romário e teve passagem por outros clubes importantes do Brasil, Oriente Médio, Ásia e Europa, assumiu a paternidade do cantor, compositor e ator Renê Thristan, que tem 23 anos e integrou o elenco das novelas infantojuvenis “Chiquititas” e “Carrossel”, ambas exibidas pelo SBT.

Reprodução/Instagram Sônia Aparecida Ferreira com o filho

Com exclusividade ao iG Gente, Sônia Aparecida Ferreira, mãe do artista, deu mais detalhes dessa história em que a boa vontade fez aliança com o amor para um final feliz. “O Fernandinho não sabia que tinha esse filho, nunca falei nada, mas, por causa da proliferação da Covid-19, temia acontecer algo comigo e o Renê nunca saber disso. Achei que tanto o filho quanto o pai tinham direito de ter acesso a essas informações”, confidenciou.

Na sequência, revelou ter namorado o ex-jogador, que hoje está à frente de uma escola de futebol — a Brazilian International Football Academy, em Ho Chi Minh, no Vietnã —, durante um tempo. “Só que éramos muito jovens na época, e o nosso relacionamento não durou. Eu era bailarina do ‘Clube do Bolinha’ e o conheci em Ipatinga, Minas Gerais. Por coincidência, me hospedei no hotel em que ele estava concentrado”, relembrou a ex-assistente de palco de Édson Cury (1936-1998), o Bolinha, por mais de uma década.

Reprodução/Instagram Renê Thristan como JP, par romântico da protagonista Mili, vivida por Giovanna Grigio

Certa de que a novidade mexeu de forma positiva com as duas famílias — a sua e a de Ricardinho —, a empresária mineira destacou que “os dois estão muito felizes, graças a Deus”, e trocando mensagens carinhosas pela internet. E tem mais! O meio-campo aterrissará por aqui no mês que vem para conhecer seu primogênito. Ah, e se tem uma coisa com a qual quase todas as pessoas ao redor do mundo concordam é que este ano não está sendo nada fácil. Mas será que tudo está perdido? Para Thristan, não! “Papai é diferenciado”, disse ele em um post na rede social.

Fazer o bem faz bem!

Divulgação/Gabi Haddad Cristiane Machado

Cristiane Machado é a embaixadora do calendário “As 12 Mulheres”, do grupo de acolhimento às vítimas de relação abusiva Bastê. Segundo nos contou, as fotos foram realizadas na Fazenda Fagundes, em Mairiporã, no interior de São Paulo, e toda a renda obtida com a venda será revertida para o projeto, idealizado por Thais Santesi, em abril de 2019, com o objetivo de prevenir, combater e reduzir o feminicídio no país.

“É uma honra estar no calendário, até porque faço parte dessa estatística, não só traumática, mas por ser uma sobrevivente, e agradeço por ser referência e inspiração para muitas outras. Por isso, me tornei uma ativista da causa e quero continuar ajudando, para que elas possam superar seus medos e ser vozes e donas de seus caminhos”, afirmou a atriz, que ilustra o mês de outubro.

Tá com tudo!

Divulgação/Rafael Duarte Arthur Staphanato

Natural de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, Arthur Staphanato tem 17 anos e ficou conhecido do grande público após participar do reality show musical “The Voice Kids”, da Globo. Agora, o rapaz pretende alçar novos voos. Um deles é por meio do lançamento de seu novo single, que contou com a direção-geral de Rick Bonadio, responsável pelo sucesso de grandes artistas teens brasileiros, como Rouge, Chay Suede e Sophia Abrahão.

“Estou muito feliz com essa nova fase da minha carreira pós-‘The Voice Kids’ e preparando o meu primeiro EP com muito carinho. Espero que todos vocês curtam o meu som. Uma das primeiras novidades é a música ‘Vai Mas Volta’, na qual tive a honra de trabalhar em conjunto com a galera da Midas Music e Alma Music”, adiantou durante rápido bate-papo feito por e-mail. Para finalizar, as outras canções de Staphanato, como “Eu e Você” e “Te Espero”, já estão disponíveis em todas as plataformas digitais.

Show de talento

Divulgação Cristian Bell

Com mais de 600 mil inscritos no YouTube e mais 1 milhão de seguidores no Instagram, Cristian Bell tem conquistado cada vez mais o coração dos brasileiros. Na ferramenta Stories, o ator faz um diário virtual sobre a sua rotina, a de sua família e até a dos vizinhos. Já no feed, publica conteúdos retratando a vida de moradores da periferia, sempre de maneira bem-humorada.

Só para se ter ideia do poder: antes da pandemia, o baiano, que é cantor, compositor, roteirista, humorista, diretor e também amigo próximo de Carlinhos Maia, lançou a websérie “Condomínio”, que alcançou 16 milhões de visualizações e foi assistida até por Lázaro Ramos. Retratada em 10 episódios, a história se passa no condomínio do programa federal Minha Casa, Minha Vida, onde ele mora.

De que lado você está?

Divulgação Marcelo Mathias, ex-participante da ‘Casa dos Artistas 3’, do SBT

A décima segunda edição de “A Fazenda” está na reta final, e alguns famosos já estão declarando torcida para os seus peões favoritos. Marcelo Mathias, ex-participante da terceira temporada da “Casa dos Artistas”, do SBT, por exemplo, é do team Biel, apesar de acreditar que Jojo Todynho será a grande vencedora dessa edição do reality show da RecordTV.

“Gostaria que o Biel fosse o campeão, pois acho que ele já entrou enfrentando o preconceito de muitos em relação aos acontecimentos do passado. Sem contar que foi um grande jogador, ganhando provas e administrando bem os conflitos. Porém, acredito que Jojo levará a melhor, já que possui um apelo popular muito grande aqui fora”, pontuou o professor de jiu-jítsu.

Colhendo os louros

Divulgação/Oseias Barbosa Dedeh Melo

Em contato com a Coluna Marcelo Bandeira, hospedada no iG Gente, Dedeh Melo, que está chamando atenção por sua atuação como a imperatriz Leopoldina, da série “Brasil Imperial”, que estreou no dia 10 de novembro no Prime Video, serviço de streaming da Amazon, destacou que a preparação para viver a primeira esposa de D. Pedro I foi desafiadora, mas, ao mesmo tempo, transformadora.

“Foi uma honra, um desafio e uma responsabilidade muito grande dar vida a uma personagem da nossa história, pois, além de ter sido uma pessoa tão importante para o país, ela era alguém real, que existiu, e você precisa ter todo o cuidado para contar da maneira mais fiel e correta possível”, explicou a gaúcha de 33 anos, natural de Santo Antônio da Patrulha.

Além de “Brasil Imperial”, a atriz ainda traz no currículo a passagem pelos folhetins da RecordTV. “Fiz participação em ‘Amor Sem Igual’, que está no ar no momento, e também em ‘Gênesis’, próxima aposta da emissora. Então, vocês podem me ver além de Leopoldina em 1880. Há uma versão 2020 e uma bem antiga, lá nos primórdios da humanidade”, falou, aos risos.

Nos palcos da vida

Divulgação/Oseias Barbosa Carlos Arruza

Carlos Arruza se prepara para interpretar Marechal Deodoro da Fonseca, uma das figuras mais importantes da história do Brasil. O ator dará vida ao primeiro presidente da república, no musical “Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho”, da Cia Teatral Mensageiros, que tem previsão de estreia para o primeiro semestre de 2021. O texto é baseado na obra homônima, psicografada pelo médium Chico Xavier, e tem adaptação e direção de Caíque Assunção.

“Caíque (o diretor) acaba de me colocar em contato com uma narrativa mais humana e cheia de meandros emocionais e psicológicos sobre esse mito. É curioso que a pesquisa que ele fez nos traz para uma realidade tão próxima do nosso dia a dia que dá para sentir até a respiração do personagem”, ressaltou Arruza. Vale destacar que todos os atores gravarão suas interpretações e serão colocados no palco, em seu tamanho real, como se lá estivessem, por meio de hologramas.

Novidades à vista!

Divulgação Tchelo Cuevas

Depois de “Yo Era”, “Nuestro Amor Nos Unió”, “Miedo Bobo” e “Que Suerte Hermosa”, chegou às plataformas de streaming e ao YouTube, nesta sexta-feira (11), mais uma faixa do projeto “Versões”, do cantor Tchelo Cuevas. A escolhida? “La Vida es un Rio.” Ao falar um pouco mais sobre a sua nova aposta musical, ele não escondeu a emoção.

“Essa é uma versão de “A Vida é um Rio”, do Raffa Torres, que estava na trilha de ‘Salve-se Quem Puder’. Eu acabei escutando e adorei! Acho que ficou bacana. Espero que passe essa mensagem positiva para todos os que estão vivendo este momento difícil de pandemia”, disse Cuevas, que está preparando o lançamento de seu EP, com faixas autorais, para a segunda quinzena de janeiro.

Turma da maromba

Divulgação Felipe Franco cai nas graças do perfil Body Dreamer Brazil no Instagram

Quem é marombeiro ou gosta de dar boas risadas certamente já ouviu falar do perfil Body Dreamer Brazil. Criada em novembro de 2017, a página já conta com mais de 700 mil seguidores no Instagram e faz barulho no meio fit, com memes, paródias e dublagens com fisiculturistas famosos, como Felipe Franco, que inspirou o personagem Felipe Frango.

Vira e mexe, é possível dar de cara com famosos interagindo nas publicações. Mas não é só no Instagram que a turma de criadores faz sucesso, não. A Body também possui um canal fortíssimo no YouTube, com mais de 14 milhões de views e uma página no Facebook, que já ultrapassa a marca de cinco milhões de visualizações. Um sucesso só!

Saindo do forno

Divulgação Kamila

A cantora Kamila preparou um lançamento que promete estremecer os apaixonados de plantão. Trata-se do single “Feitos Um Pro Outro”, que desperta a memória de um encontro perfeito que, por algum motivo, seguiu caminhos diferentes. “Essa música chega para mostrar que não adianta procurar um par perfeito, uma cara-metade. Todos nós temos nossos defeitos, mas, ainda assim, vai ter aquela pessoa que parece que foi feita para a gente”, destacou a artista à coluna, pouco antes de frisar que a letra foi composta por Marcello Henrique, e a produção ficou sob os cuidados de Luis Gustavo Garcia e Orlando Baron, da LB7 Music. Play já!