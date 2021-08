Ex-Fazenda, Simone Sampaio prestigia evento e promete novidades em breve; saiba

Eduardo Couto/Divulgação Simone Sampaio





Simone Sampaio, que, por muitos anos, desfilou à frente da bateria da Dragões da Real, foi uma das convidadas do coquetel de lançamento da coleção de verão da loja Bea, do Shopping Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo. Por lá, acabou sendo presenteada com uma obra de arte 3D da arquiteta Mariana Kamilos. “Amei!”, exclamou a musa ao abrir a embalagem.





Depois, em rápido bate-papo com o iG Gente , disse estar focada no lado empresarial e que, logo, logo, veremos os resultados. “Trabalhei muito nessa pandemia!”, destacou, aos risos. Apesar de ter se despedido do posto em 2020, Simone confidenciou que “a gente nunca sai do carnaval por completo”.

Eduardo Couto/Divulgação Emílio Bonduki, Bruna Kamilos, Simone Sampaio, Mariana Kamilos, Nathalia Zalaf e Dennis Ayres





Contudo, as palavras dela não foram em vão. Isso porque continua como madrinha da agremiação e engajada em vários projetos sociais. “A Dragões ajuda muitas famílias. Esse, por sinal, é um trabalho que sempre faço e para sempre vou fazer”, ressaltou enquanto cantava um trecho do samba-enredo de 2022, que terá como tema o cantor e compositor Adoniran Barbosa.