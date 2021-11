Ex-“Fantasia”, Pollyana Morbach é casada com ex-jogador da seleção de voleibol

Divulgação Polly e Kimberly Morbach no Beto Carrero World





Pollyana Morbach, que no começo dos anos 1990 era uma das garotas que cantavam e dançavam ao som da música “Calor… céu azul, verde mar! Vem comigo nesse dia lindo. Amor… Mel e luz, praia e sol, veja o tempo feliz que vem vindo! Fantasiiiiia no ar!” , no game show “Fantasia”, apresentado por Adriana Colin, Débora Rodrigues, Jackeline Petkovic e Valéria Balbi, está curtindo a sua fase de total “corujice”.

Esposa de Gilson Bernardo, que defendeu a equipe brasileira de vôlei por muitos anos e era o responsável pelo bordão “Gilsãããão, Mão de Pilão”, criado pelo falecido narrador Marco Antonio Mattos, a gaúcha de Novo Hamburgo, que comandou atrações na Fox Sports e também na TV Gazeta, é mãe da fofa Kimberly, de três anos.





Divulgação Pollyana Morbach, Kimberly e Gilsão na pousada Pedra da Ilha





E, aproveitando uma brecha na agenda, ela foi descansar e se desconectar de tudo na Pedra da Ilha, que fica em Penha, em Santa Catarina, cidade que abriga o Beto Carrero World. “Tivemos dias incríveis na pousada, que é à beira-mar. Pudemos curtir, além da praia, as piscinas e a parte de recreação! Nos surpreendemos com tudo”, destacou ao iG Gente .

Ainda durante o bate-papo, Polly falou da alegria de poder voltar a viajar com a família. “Na nossa estadia, aproveitamos todos os dias no parque. Já tínhamos ido lá em outra oportunidade, mas dessa vez foi mágico, porque estávamos com as crianças, minha baby Kimberly e minha sobrinha Anninha, além da minha mãe! Não tinha como não ser divertido”, derreteu-se.