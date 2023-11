Ex-estudante de Nutrição alcança sucesso no ramo da confeitaria

Divulgação Luiza Amorelli se achou no ramo da confeitaria

Pensando em se reinventar, a até então estudante de Nutrição Luiza Amorelli resolveu se aventurar no mercado da confeitaria. De forma despretensiosa, a alternativa virou coisa séria e, hoje, a empresária colhe os frutos dessa iniciativa, que já conta com 70 mil seguidores, mais de quatro mil alunos formados e sua própria confeitaria, a “Caramelle Lu”.

A história de sucesso de Luiza como empreendedora é recente. Começou há apenas sete anos, quando chegou a vender doces na faculdade, em eventos e para familiares e amigos próximos. Apesar de já ter uma unidade própria, onde são produzidos e vendidos os doces, o foco inicial de Luiza é continuar ministrando cursos e ajudar outras mulheres a ingressarem no mercado de doces e a conquistarem a independência financeira.

Além de seus doces deliciosos, Luiza também é destaque por sua criatividade. Genialidade, design e muita marketing, esses são os ingredientes que Luiza usa em todas as campanha da Caramelle Lu, como por exemplo, a do aniversário da marca quando se fantasiou de gênia da lâmpada e pintou a pele de rosa, a páscoa tropical fugindo do tradicional coelhinho, o natal quebra-nozes com apresentação de ballet, o rodízio de Halloween, o natal sem Papai Noel e tantas outras.

As sobremesas mais vendidas na “Caramelle Lu” são os brigadeiros gourmets e bolos caseiros. Mas, segundo a empreendedora, o melhor período é o Natal, quando começa a produção de chocotones recheados, tortas, guirlandas de brownies e outros doces típicos.

“Além das novidades para o Natal, também preparei um curso presencial com foco na data. A proposta é ensinar receitas práticas, fáceis, deliciosas e que de fato vendem! Com este curso, é possível trabalhar o ano inteiro. A ideia é justamente começar a fazer a diferença ainda em 2023 para mudar a perspectiva dos alunos para esse e para os próximos anos”, ressalta Luiza.

