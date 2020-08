Ex-diretor de Ronnie Von alfineta novo quadro de Ana Maria: “Não é novidade”

Reprodução Instagram Ana Maria





Nesta quinta-feira (20), a apresentadora Ana Maria Braga estreou um novo quadro no programa ‘Encontro’, de Fátima Bernardes. Chamado ‘Tempero de Novela’, o quadro apresentará aos telespectadores o passo a passo das receitas de pratos que apareceram em diversas novelas da Rede Globo.

Mas parece que o ‘Tempero de Novela’, que foi apresentado como uma novidade, não é inédito na TV brasileira. Segundo Márcio Tavolari, ex-diretor do programa ‘Todo Seu’, de Ronnie Von, o quadro já foi realizado em 2011, na atração da TV Gazeta, e com o mesmo nome do que será comandado por Ana Maria.

Em suas redes sociais, Márcio afirmou: “Não é novidade”, e se diz feliz por ter saído na frente há quase uma década. “Desculpa, Ana… Não é novidade. Em 2011, por ocasião dos 60 anos da Telenovela no Brasil, fiz uma semana especial no programa ‘Todo Seu’, com várias atrações, conduzido por Ronnie Von e José Armando Vannucci. Entre as atrações fizemos, no segmento de gastronomia, um quadro chamado ‘Tempero de Novela’, que coube ao chef Alexandre Chalela. Curiosamente, Ana Maria Braga hoje, nove anos depois, estreou uma ‘novidade’ no ‘Encontro’: Tempero de Novela. Fiquei feliz por ter saído na frente há quase uma década”, encerrou.