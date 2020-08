Ex de Ronaldo Fenômeno conta que fez primeiro aborto aos 17 anos: “Traumático”

Você pode até pensar “isso só acontece comigo” quando enfrenta alguma dificuldade no relacionamento , mas a verdade é que muito provavelmente outras mulheres também estão passando pelo mesmo. Conversamos com três psicólogas sobre as principais questões levantadas pelas pacientes quando o assunto é relacionamento. Segundo elas, a falta de diálogo e a infidelidade lideram a lista.

FreePik Falta de diálogo e infidelidade são os temas mais comuns quando o assunto é relacionamento

Dependência emocional e falta de tempo também afetam namoros e casamentos da maioria das mulheres. Abaixo, as psicólogas Daniela Generoso, Sandra Morais e Alessandra Augusto comentam essas e outras questões comuns nas sessões de terapia.

Infidelidade

As três especialistas relatam a infidelidade no relacionamento como principal queixa das mulheres. Nesse sentido, a psicóloga Alessandra Augusto ainda apresenta outro problema comum: a falta de libido usada como justificativa.

Com a rotina pesada e o acúmulo de tarefas no dia a dia, Alessandra diz que é comum o desejo sexual diminuir, porém, ela vê no consultório isso sendo colocado como uma culpa da mulher e usado como uma justificativa para a traição do homem. “Isso não é uma verdade. Entendemos a traição como algo comportamental, ligado ao caráter e não à falta de sexo no relacionamento”, pontua.

Falta de diálogo

A falta de diálogo também é tema recorrente nas sessões de terapia, principalmente por conta da maneira diferente com que mulheres e homens escolhem lidar com os sentimentos. “É uma das principais fontes de problemas no relacionamento. As mulheres acham que o homem deve adivinhar o que querem e os homens não falam porque acham que é óbvio”, comenta a psicóloga Daniela Generoso.

Alessandra explica que, geralmente, a situação começa com um mal-estar que se arrasta e se transforma em algo maior, pois as mágoas vão se acumulando. “A falta do diálogo leva a achismos, sentimentos equivocados, impressões e percepções erradas. Com isso, começamos a ter problemas nos relacionamentos”, diz.

Dependência emocional

Outra questão comum é a dependência emocional . Cria-se muita expectativa em relação ao outro, colocando a outra pessoa como responsável pela sensação de bem-estar e felicidade, o que fatalmente sacrificará a relação. “Acreditamos que a nossa felicidade está no outro e que ele é capaz de me dar aquilo que sinto falta”, fala Daniela.

Falta de tempo

A rotina de trabalho consome e o tempo para se dedicar ao relacionamento vai ficando cada vez mais escasso, aumentando a carga de stress entre o casal. “Essa relação acaba entrando na mesmice e os dois deixam de ter uma vida social porque estão exaustos”, pontua Alessandra.

Outros pontos

A psicóloga Sandra Morais acrescenta que a falta de ajuda nas tarefas domésticas também é relato frequente no consultório, conhecido como carga mental. Isso significa que a mulher é sobrecarregada dentro de casa, inclusive quando tem que administrar e pedir ajuda ao homem, sem que ele entenda que aquela é também uma responsabilidade dele.

Além disso, segundo as especialistas, as pacientes se queixam sobre a falta de atenção e os problemas do trabalho que são trazidos para dentro de casa.