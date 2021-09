Ex de MC Poze, Viviane Noronha pede empatia e coisas boas ao seguidores

Reprodução/Instagram Viviane Noronha pede empatia e coisas boas aos seguidores

Viviane Noronha, ex-namorada do MC Poze, que causou polêmica após posar em fotos ao lado de modelo em uma festa de aniversário, veio em suas redes sociais se manifestar sobre o assunto, pedindo empatia aos seguidores.

A influencer e o funkeiro anunciaram o fim do relacionamento recentemente, pouco depois de anunciarem também que estão à espera do terceiro filho.

“Amores, boa tarde! Atitudes e comportamentos de terceiros não me importam e muito menos interferem na minha vida. Tenham empatia e parem de ficar me mandando tudo que a mídia posta”, escreve Viviane, neste domingo (5).

E continuou, “Nem todas as pessoas mandam por maldade, às vezes apenas por se preocupar, mas fiquem tranquilos que nada [que] não é relacionado a minha pessoa, não me interessa. Me mandem coisas boas! Palavras positivas é o que mais importa nesse momento”.

