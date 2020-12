Ex de Marlon diz que perdoou traição e desabafa: “Só quero a grana que me deve”

Reprodução/Instagram Letícia Oliveira diz que já perdoou traição e cobra dívida de R$ 120 mil

Um mês e meio depois de ter descoberto a traição do agora ex-marido com uma das suas amigas, Letícia Oliveira contou com exclusividade para a coluna que perdoou Marlon, perdoou Maria Clara Leal, mas não abre mão do dinheiro que o cantor lhe deve: R$ 120 mil . Quantia que ela até se dispôs a dividir em 60 vezes, mas o sertanejo disse que não tem condições de pagar. “Se eu colocasse juros, esse valor seria maior. Era um dinheiro que ele pegava emprestado comigo e com a minha mãe e falava que era um tipo de poupança. Agora que acabou o casamento da forma que acabou, eu acho certo ele pagar. Uma hora ele diz que não tem como pagar, outra hora diz que não vai pagar porque eu o prejudiquei profissionalmente e moralmente. Se ele não pagar, eu vou cobrar legalmente”, adiantou a fisioterapeuta.

Letícia assumiu que quando Marlon saiu de casa, a única coisa que ele deixou foi um carro, um Fiat Fremmont 2013, com IPVAs atrasados. “Ele prometeu passar para o meu nome a documentação e eu também estou aguardando essa promessa. Mesmo com dívidas e alguns problemas mecânicos, por ser um modelo antigo e com pouco valor no mercado, eu quero o automóvel porque vai me ajudar neste momento da minha vida e nos meus projetos”.

Ela está montando um canal no Youtube que se chamará ‘Sem Limites’. “Quero falar de tudo: casamentos, traições, sexualidade, política, religião e muito mais. Vou falar de tudo sem limites e sem filtros. Eu gosto de televisão, gosto de câmeras, entrevistas e realities show. Estou me descobrindo nesse nicho”, revelou Letícia, que no momento está assessorando um chef de cozinha, Marcos Balda. “Estou amando trabalhar com gastronomia e produção de eventos. A minha vida está muito melhor, está tão corrida que eu não tenho tempo para lamentar ou pensar o que está acontecendo com a atual mulher do Marlon. Ela me ameaça, me amaldiçoa, debocha de mim. Até meu ex-cunhado me provoca dizendo que eles estão sendo atacados pelas pessoas. E eu tenho culpa? Eu fui a errada de toda a situação?”, questiona.

Letícia confirmou que há três semanas conversou de forma amigável com Marlon, que confirmou que a intenção dele era continuar casado, mas que só separou por causa da gravidez de Maria Clara e porque sabia que não teria o perdão da mulher com quem esteve casado durante 15 anos. “Eu já perdoei uma vez e talvez eu perdoaria de novo. Só que agora não tem volta. Eu jurei para o meu pai que nunca mais. Não quero o Marlon nem pintado de ouro. Já me perguntaram várias vezes e não dá. É impossível aceitar o que ele fez comigo. Eu o perdoo, mas eu tenho certeza que foi Deus que me deu e foi Deus que me tirou também.”