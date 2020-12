Ex de Marlon cobra dívida de R$ 120 mil após ser traída

Reprodução/Instagram Letícia Oliveira cobra dívida de R$ 120 mil de mil de Marlon

Após descobrir que foi traída por Marlon , Letícia Oliveira está no processo para se separar do sertanejo e cobra uma dívida do ex. Em uma live com Márcia Goldschmidt, ela contou que o cantor pegou emprestado R$ 120 mil com a mãe dela. Os dois se encontraram na semana passada e concordaram que assinarão os papéis do divórcio e que a quitação será feita em 60 meses.

“Estamos num processo de divórcio, onde temos poucos bens e muitas dívidas, dívidas que não são minhas, são dele comigo e com a minha mãe. E a gente está tentando chegar a uma conclusão da melhor forma para ele pagar. Tentamos advogado e amigos em comum e não chegamos a uma conclusão. Decidimos sentar e conversar, conversamos sobre todos os valores. Ele disse que não queria pagar juros, eu disse que não ia cobrar juros, mas, que a partir de agora, vou cobrar juros, porque o dinheiro vai desvalorizar. Não podia sair perdendo mais do que eu já sai dessa relação”, disse Letícia.

A ex do sertanejo falou que Marlon não assinou nenhum termo na época do empréstimo. “Eu confiava nele. E minha mãe tinha ele como filho”, explica. Porém, ela alega que o cantor está se negando a pagar as dívidas com juros e também não quer passar para o nome dela o carro que o casal usava e que teria sido comprado com o dinheiro da fisioterapeuta.

“Não quero entrar com um processo com ele e espero que ele cumpra o compromisso moral. Ele diz para mim que na Justiça eu não tenho direito a nada e que essas dívidas dele, metade seria minha. Eu não fiz ele assinar nada. Confiei nele e ele não assinou nada. Ontem, ele me ligou e ameaçou a não pagar e perguntou o que eu queria para deixar ele em paz. Eu disse que só quero que ele pague. Já perdi tanta coisa, estou saindo perdendo de novo. Só quero acabar com isso,. para ele se livrar de mim e eu me livrar dele. Quero o carro e o valor que ele me deve. Ele fala que o carro está no nome dele”, Letícia comenta.