Ex de Diogo Nogueira emociona no Faustão e atual é esquecida

A noite do último domingo, 5, foi cheia de surpresas para Diogo Nogueira que participou do “Arquivo Confidencial” do Faustão e recebeu uma bela homenagem de sua ex-mulher, Milena Vaça , com quem foi casado por 14 anos. As falas da ex ofuscaram os elogios da atual e dos familiares.

arrow-options Blad Meneghel/Divulgação Diogo Nogueira





“Quero deixar muito claro que não existe mágoa nenhuma da minha parte. Para mim, o que ficou foram as coisas boas, a amizade. Às vezes sinto até falta de uma opinião por ter sido a pessoa que ficou todos esses anos opinando em tudo. A vida seguiu, mas quero aproveitar e dizer que estou aqui como sua amiga e que a nossa história de amizade continue”, disse Milena no Domingão do Faustão .

O público gostou da mensagem e da atitude de Milena e elogiaram a maturidade do ex-casal que são pais de Davi, de 13 anos. Diogo também ajudou a ex a criar o filho mais velho dela, Matheus, de 22.

Mesmo com o fim conturbado do relacionamento, agora Diogo e Milena se consideram amigos em nome da história de mais de vinte anos que construíram juntos, e isso ficou claro na última exibição do Domingão do Faustão .