Ex de Biel, Duda Castro sugere jogo de cartas marcadas na edição de “A Fazenda”

Duda Castro , ex-mulher de MC Biel , um dos participantes mais polêmicos de “A Fazenda 12”, da RecordTV , parece não botar muita fé na idoneidade do projeto rural, não. Pelo contrário! Ao responder a uma seguidora na rede social, a brasileira, radicada em Los Angeles, nos Estados Unidos, deixou um clima de desconfiança pairando no ar: “E digo outra coisa. O finalista já foi escolhido e está com contrato assinado para um reality show no mesmo canal”. Porém, vale destacar que a influencer não citou o nome do funkeiro, tampouco de outros peões que continuam confinados na sede: Mariano, Lipe Ribeiro e Mateus Carrieri.

No perfil de fofoca do Instagram que compartilhou o tuíte, não faltaram comentários. Enquanto uns começaram a especular sobre o suposto vencedor, outros aproveitaram para alfinetar. “Está do outro lado do mundo e não supera o Biel, amor encubado”, falou uma, aos risos. “Eu superentendo que o que aconteceu foi traumatizante, mas, se dói tanto essa mágoa, por que não o esquece de vez e coloca uma pedra?”, questionou outra. Já uma terceira, rápida no gatilho, aproveitou a deixa para tentar decifrar o enigma: “Você vai voltar com ele e participar do novo ‘Power Couple Brasil’, acertei?”, indagou, mas sem sucesso. Agora, a única alternativa que nos resta é aguardar os desdobramentos.