Ex de Arrascaeta surge nas redes após direta de Anitta e torcida pede volta

Em meio ao trelelê entre Anitta e Arrascaeta (os dois passaram a se seguir depois que a cantora perguntou se ele era solteiro), Camila Bastiani, ex do craque, postou algumas fotos em seu perfil no Instagram e acabou chamando a atenção da torcida do Flamengo.

Nos comentários, uma grande parte pede que ela se reconcilie com Arrascaeta e torça pelo ex-marido e pelo time, claro, na final da Libertadores, que acontece neste sábado, 27, contra o Palmeiras, no Uruguai, terra do jogador.

Muitos até compararam Camila e Anitta. “Só um louco trocaria você pela Anitta”, “Volta para o Arrasca”, “Linda demais e sem precisar de plásticas”, “Quem é Anitta?”, foram alguns dos recadinhos deixados no perfil da modelo, com quem o titular rubro-negro tem um filho.

Arrascaeta e Camila foram casados durante oito anos e se separaram há poucos meses. No fim de agosto ele já circulava sem aliança e esteve pela primeira vez solteiro na festa de aniversário de Gabigol, no Guarujá.

Ela, que sempre fazia questão de estar presente na carreira do marido, comentando e registrando seus feitos pelo Twitter, foi diminuindo sua presença nas redes sociais. Postou fotos com o filho e o irmão e nunca mais mencionou o jogador uruguaio.