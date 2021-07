Ex-dançarino de Viviane Araújo revela ligação da Globo por insatisfação da atriz

Reprodução Dançarino revela climão com Viviane Araújo





Um dia depois da classificação de Viviane Araújo para a fase final da ‘Super Dança dos Famosos’, o ex-dançarino da atriz, que foi desligado do programa fez um desabafo emocionado nesta segunda-feira (12) sobre a situação e revelou que se sentiu muito mal com toda a confusão.

“Fiquei péssimo porque não foi legal como a situação acabou sendo conduzida por eles. Me prejudicaram. Mas, o que esperar se eles não tiveram consideração com o Fausto Silva, eles teriam consideração com um dançarino baiano que está longe da sua terra tentando mostrar a sua arte e sobreviver em São Paulo?”, disse.

Adeilton começou contanto que foi convidado para fazer o ‘Super Dança dos Famosos’ e acabou sendo selecionado entre milhares de dançarinos. “Fui aprovado, fui aprovado por competência pelo trabalho que apresentei e aí eles me contratarei. Fui escolhido para dançar com a Viviane Araújo e nós não tivemos nenhum problema nos ensaios. Foi tudo muito tranquilo e eu não vou ser agora sensacionalista e dizer que tive alguma coisa. Não. Foi tudo tranquilo. O problema aconteceu durante a passagem antes da gravação do programa que vai ao ar no domingo. Neste ensaio geral, nós ficamos sabendo que o Arthur Aguiar não iria competir. A disputa ficaria entre eu e Viviane, a Paolla e o Leandro. A Viviane ficou nervosa e aí as pegadas não deram certo e aí um diretor viu e disse que teríamos que mudar uma pegada. Nós já estávamos ensaiando dois ritmos há quatro dias e pedem para mudar uma pegada horas antes? Mudamos e não foi legal”, explicou o bailarino.





Ele contou que os dois ficaram chateados, mas saíram do programa já pensando na próxima etapa. “Liguei para a Viviane, perguntei como ela estava e a conversa foi bem bacana. No dia seguinte, recebi várias mensagens dizendo que a minha parceira estava mexendo os pauzinhos para trocar de professor. Liguei de novo para a Viviane e perguntei se tinha acontecido alguma coisa e disse que se ela tivesse algum problema, eu pediria então para sair, mas ela me elogiou e disse que estava tudo certo. Liguei para Globo, falei sobre as matérias que tinham saído e eles me disseram que eram matérias de site de fofocas. No dia seguinte, a Globo me ligou e disse que a minha parceira estava insatisfeita e por isso eu estava desligado”, relembrou.