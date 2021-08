Ex-caseiro de Cid Moreira diz que o jornalista sofria maus-tratos da esposa

Reprodução/Instagram Cid Moreira e a esposa, Maria de Fátima Sampaio Moreira

O ex-caseiro de Cid Moreira, que trabalhou com o jornalista durante 26 anos, disse que o ex-âncora da Globo sofre maus-tratos da esposa, Maria de Fátima Sampaio Moreira. Segundo o Notícias da TV, o ex-funcionário aceitou ser uma das testemunhas no processo aberto pelos filhos do jornalista, Rodrigo Radenzev Simões Moreira e Roger Felipe Naumtchyk Moreira, contra a madrasta e contou algumas situações que viu na casa.

Roger e Rodrigo acusam a madrasta de manter o pai em cárcere privado. Os filhos de Cid Moreira alegam que o jornalista está com demência e é dopado de remédios pela esposa. Eles afirmam que Fátima se apropriou dos bens do marido e pedem a prisão preventiva da madrasta.

O ex-caseiro que está do lado dos filhos do jornalista trabalhou na casa de 1991 a 2017. Ele teria sido demitido por Fátima sem justa causa e diz que não recebeu a bonificação corretamente, mas não entrou na Justiça Trabalhista em consideração a Cid Moreira. Ele foi localizado pelos advogados de Roger e Rodrigo e aceitou testemunhar no caso, contando situações que viu acontecer com o locutor.

Entre os episódios narrados, o ex-funcionário fala que Fátima não alimentava o marido corretamente. “[A comida] era horrível. (…) A comida sai da geladeira, esquenta, vai para a mesa, passa duas horas na mesa, depois volta para a geladeira. [Era] 15 dias fazendo isso. Era pizza todo dia. E daquelas pizzas horríveis. Ela [Fátima] fazia [a pizza], ficava um tempão lá na geladeira. Era todo dia pizza”, conta.

Ele também diz que Fátima deixava o jornalista trancado em casa por longos períodos quando tinha que se ausentar. “Era todo dia. O coitado ficava igual um bicho preso na jaula, porque ali [na casa] tem que botar aquelas grades. Senão, entra bicho toda hora dentro de casa. (…) Ela sumia, só chegava à noite. Dizia que ia ao salão, que estava fazendo esse negócio de ginástica que ela faz”, recorda.

O ex-caseiro também confirmou a versão contada pelos filhos de Cid Moreira, de que a esposa do jornalista se apropriou dos bens dele. Segundo o ex-funcionário, Fátima emprestava dinheiro para conhecidos, amigos e familiares. Uma das situações reveladas seria um empréstimo de R$ 50 mil que ela concedeu a uma funcionária.