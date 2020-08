Ex-casal, Jennifer Aniston e Brad Pitt farão trabalho beneficente juntos

Os atores Jennifer Aniston, de 51 anos, e Brad Pitt, de 56 anos, se uniram a um trabalho beneficente. Os astros vão participar de uma mesa de leitura do clássico “Fast Times at Ridgemont High” (“Picardias Estudantis”, em português) na próxima quinta-feira (20). Não haverá ensaio e o projeto também contará com a participarão de estrelas como Julia Roberts, Matthew McConaughey e Morgan Freeman.

Divulgação Jennifer Aniston e Brad Pitt

A transmissão vai acontecer no Facebook e também no TikTok na organização Core Response. O intuito do evento que unirá Jennifer Aniston e Brad Pitt é arrecadar fundos para ajudar na luta contra o coronavírus e também para outros projetos.

O ex-casal viveu um relacionamento de 2001 a 2005 e só trabalhou junto uma única vez, em 2001, na série “Friends”, que marcou a carreira de Jennifer Aniston. Enquanto estavam juntos, os atores moraram em uma mansão que foi vendida recentemente por R$ 127 milhões. A mais recente aparição dos dois juntos aconteceu estre ano, antes da pandemia, no SAG Awards 2020, e eles chegaram a se abraçar nos bastidores após saírem vitoriosos da premiação.