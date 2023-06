Ex-cantor gospel Jessé Aguiar revela ser gay: “Sei desde meus 12 anos”

Jessé Aguiar ficou conhecido no “mundo gospel” pela música Alívio. Ele usou as redes sociais neste domingo (4/6) para a falar que é gay

O ex-cantor gospel Jessé Aguiar usou as redes sociais para revelar a orientação sexual neste domingo (4/6). “Sim, tenho orgulho de ser gay”, dizia o texto do post dele, ilustrado com vídeo em que ele fala sobre o assunto de forma aberta.

“Oi, pessoal. Meu nome é Jessé, tenho 21 anos de idade e sou gay. Eu acho que isso, pra alguns, vai ser um choque, ou pra outros não (…) Na verdade, não estou aqui pra confirmar boatos, não estou aqui pra afirmar teses, nada disso. Estou aqui, mesmo, pra cumprir e fechar um processo que acho que estou vivendo desde meus 12 anos, quando descobri minha sexualidade”, começou.

“Sou de um berço evangélico e sei que esse contexto é delicado pra pessoas que são gays”, afirmou nas imagens.

Em uma conversa franca com os seguidores, o artista relatou que tentou lutar contra a natureza homossexual e sofreu com isso. “Começou uma luta dentro de mim, uma luta interna. O contexto pedia pra eu lutar o que havia dentro de mim. Eu sentia que não tinha muita coisa errada. Só que eu precisava lutar pelo ambiente, pela trajetória, pela minha família, pela igreja. E foi aí que comecei a viver literalmente o inferno. Nenhum método conseguiu arrancar esse lado”, disse.

Ainda na postagem, o jovem disse que se sentia desgastado e teve distúrbios psicológicos que desenvolveu por não assumir a própria orientação sexual. “Desenvolvi a depressão e ansiedade. Mas não queria contar o porquê”, relatou.

Carreira gospel

Jessé ainda falou sobre sua carreira na música gospel. “Durante três anos de carreira no meio gospel tive experiências que me machucaram muito, mas, ao mesmo tempo, me forjaram, me construíram, me deixaram forte pra enfrentar esse momento. Mas eu precisava estar pronto.”

Ele ainda deixou um recado a outros homossexuais que ainda não revelaram publicamente sua orientação sexual. “Quero dizer pra você que está assistindo a este vídeo, tenho certeza que tem muitas pessoas naquele lugar que estive um dia, de se esconder, de se julgar. Respeite seu tempo, seu processo, caminha, vive, adquira experiência e logo você vai estar pronto”, finalizou.