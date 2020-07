Ex-candidato dos EUA que não usava máscara morre de Covid-19

Gage Skidmore/Creative Commons Herman Cain, ex-presidenciável nos Estados Unidos

O ex-candidato republicano à presidência dos Estados Unidos Herman Cain, que se recusava a usar máscara em meio à pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2), morreu na manhã desta quinta-feira (30) por Covid-19 . Apoiador do presidente Donald Trump , Cain testou positivo para a doença no dia 29 de junho, nove dias depois de participar de um ato pró-governo em Tulsa, no estado de Oklahoma.

Cain tinha 74 anos de idade, o que o classificava como integrante do grupo de risco para a Covid-19, e a informação de sua morte foi confirmada em uma publicação feira em seu site e no perfil dele no Facebook.

Após receber o diagnóstico da doença, o ex-presidencíavel passou a maior parte do mês de julho em um hospital da região de Atlanta. “Estamos com o coração partido e o mundo ficou mais pobre: ​​Herman Cain foi para ficar com o Senhor”, dizia a publicação em seu site. Ele sofreu complicações respiratórias por causa do novo coronavírus.

Desde o início da pandemia, muitos apoiadores de Trump rejeitaram o conselho de especialistas em saúde pública e se recusaram a usar máscaras faciais. Esse é a principal forma de evitar contaminações.

Pouco antes de anunciar seu diagnóstico, em 2 de julho, Cain voltou a defender sua posição e manifestar apoio à não exigência de máscaras em um evento de 4 de julho em Monte Rushmore, na Dakota do Sul. A manifestação teve a presença de Trump.

“Máscaras não serão obrigatórias para o evento, que contará com a presença do presidente Trump. AS PESSOAS ESTÃO FARTAS”, tuitou o republicano.

Mensagens de condolências chegaram de importantes conservadores, enquanto alguns liberais usaram a ocasião para promover o uso de máscaras. “Herman Cain fará falta, ele foi uma das maiores vozes conservadoras de todos os tempos. Nunca esquecerei seu rosto sorridente”, disse Jenny Beth Martin, co-fundadora do Tea Party Patriots, no Twitter.

O presidente também se manifestou pelas redes sociais e disse que Cain era “uma voz poderosa da liberdade”.

My friend Herman Cain, a Powerful Voice of Freedom and all that is good, passed away this morning. Herman had an incredible career and was adored by everyone that ever met him, especially me. He was a very special man, an American Patriot, and great friend. I just got off… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Cain, que se considerava um membro do American Black Conservative, um movimento conservador negro dos Estados Unidos, ​​havia acabado de começar a apresentar um novo programa na Newsmax TV. Ele esperava desempenhar um papel na campanha eleitoral de 2020.

O republicano fez sua fortuna como diretor-executivo da Godfather’s Pizza e liderou algumas pesquisas no início da corrida para a nomeação presidencial republicana de 2012.

Durante a campanha presidencial de 2016, ele se tornou um defensor de Trump.