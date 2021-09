Ex-BBBs ficam chocados com entrada de Bil em A Fazenda 13

Reprodução/Record Arcrebiano na Fazenda

Com a entrada de Arcrebiano na Fazenda 13 , parece que alguns ex-BBBs estavam acompanhando a entrevista coletiva da Record. Logo após o anúncio, Camilla de Lucas, João Luiz e Arthur Picoli deram a entender que estavam fofocando sobre Bil no programa.

Arthur publicou, logo após a entrada de Bil: “Eu tô chorando lá no grupo do BBB”. Camilla respondeu: “O surto!” e João riu. Camilla também publicou um tweet reclamando das perguntas ao Bil, já que a maioria focou nas desistências do participante em outros realities e também na relação com Karol Conká.

O SURTO KKKKKKK!!! — Camilla de Lucas (@camilladelucas) September 9, 2021

Depois de passar pelo “BBB 21” e pelo “No Limite”, Arcrebiano encara o terceiro reality show do ano. Ao contrário do que aconteceu nos outros dois programas, ele fala que não vai pedir para sair como aconteceu antes. “A galera vai me conhecer como eu sou aqui fora. O que eu tenho para mostrar para a galera de ‘A Fazenda’ é a minha verdade”, diz. Após viver uma polêmica com Karol Conká no “BBB”, ele garante que não vai ter beijo no reality da Record.