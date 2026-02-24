Entretenimento
Ex-BBBs do Quarto Anos 50 se reencontram e celebram amizade: ‘Será que o BBB vive?’
Vitória Strada, Diego Hypolito, Daniele Hypolito, Guilherme Vilar e Dona Delma se reuniram na noite de segunda-feira (23), e celebraram a amizade construída no Big Brother Brasil. O grupo integrou o Quarto Anos 50 na edição de 2025 e mostrou que os laços seguem firmes quase um ano após o fim do programa.
Nas redes sociais, Diego destacou que o reality foi além da competição. “Formamos irmãos para a vida toda. Quase um ano se passou e o amor só aumentou”, escreveu ele, em publicação compartilhada pelos demais colegas. O atleta ainda mencionou a ausência de Vinicius Nascimento e Aline Patriarca, que também faziam parte do grupo.
No fim de semana, Vitória e Diego já haviam se encontrado no Rio de Janeiro e trocaram declarações públicas de carinho. O ginasta afirmou que a atriz se tornou apoio fundamental após o confinamento, reforçando a conexão criada dentro da casa mais vigiada do país.
PF cumpre mandados contra rede especializada em falsificação de papel moeda em Minas Gerais
Belo Horizonte/MG. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (24/2), uma operação para reprimir a introdução e circulação de moeda falsa...
FICCO/CE prende foragido do Pará em Jijoca de Jericoacoara/CE
Fortaleza/CE. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE), em ação conjunta com o Grupo de Capturas...
PCES prende investigado por estupro de vulnerável contra duas vítimas em Conceição da Barra
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, prendeu, na...
PCES, PCIES e EDP flagram furto de energia elétrica em empresa de Cariacica
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Instituto...
Relacionamentos abertos dividem opiniões e desafiam casais na prática
Pesquisa aponta maior aceitação entre jovens para relacionamentos abertos, mas especialistas alertam para desgaste emocional Relacionamentos abertos ganharam popularidade entre...
Medo de falar sobre sexo? Dificuldade é mais comum do que se imagina
Falar sobre intimidade pode ser difícil e 42% dos entrevistados de uma pesquisa dizem ter medo de se abrir quando...
FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial
Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025
Em reunião com a coordenação nacional do Projeto Tamar/ICMBio, a equipe local celebrou um aumento de 40% no número de...
Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista
O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...
Regional
Fábrica terá capacidade de produzir 200 mil veículos por ano
O Espírito Santo entrou de vez no mapa da indústria automotiva global. A montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) apresentou...
Jovem é assassinado com 16 tiros durante emboscada no Norte do ES
Um jovem de 18 anos, identificado como Emerson Carapina Terra Filho, foi morto a tiros no bairro Araçá, em Linhares,...
Homem tem perna amputada após acidente com roçadeira no Noroeste do ES
Um homem de 56 anos teve a perna amputada após sofrer um grave acidente ao manusear uma roçadeira no município...
Estadual
Forte chuva que atinge RJ e MG deve chegar ao ES nos próximos dias
Meteorologista Mauro Bernasconi, da Defesa Civil, explica combinação de fenômenos que deve gerar chuvas intensas em território capixaba As fortes...
Produção orgânica: experiência do Incaper em Iconha é apresentada como referência ao Ministério da Agricultura
Nos últimos 20 anos, a agricultura orgânica avançou de forma consistente no município de Iconha, impulsionada pelo trabalho do Instituto...
Detran|ES divulga lista de classificados para curso de Mecânica em Boa Esperança
O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) divulgou a lista de classificados para o Curso de Mecânica Básica...
Nacional
VÍDEO | Chefe do CV é preso enquanto curtia praia em Arraial do Cabo
O homem é apontado como líder do tráfico na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. Ele foi abordado por...
Homens armados invadem casa, matam criança de 10 anos e ferem outra
O crime ocorreu na madrugada desse sábado (21/1), em Cristal (RS). A irmã e a mãe do menino também foram...
VÍDEO | Casal é flagrado fazendo sexo dentro de carro em movimento em rodovia
Uma cena inusitada e perigosa foi registrada em uma rodovia de Santa Catarina: um casal foi flagrado fazendo sexo dentro...
Policial
PCES e PPES prendem foragido por homicídio qualificado e apreende armas na zona rural de São Mateus
Nessa segunda-feira (23), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da...
PCES conclui inquérito e indicia homem por tentativa de estelionato contra comerciantes em Venda Nova do Imigrante
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do...
PCES prende em flagrante suspeito de agredir companheira grávida em Marataízes
Nessa segunda-feira (24), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, prendeu...
ENTRETENIMENTO
Sheron Menezzes exibe boa forma e entra em modo férias após o Carnaval: ‘Merece’
Sheron Menezzes, de 43 anos, compartilhou uma foto de biquíni após sessão de drenagem linfática e contou que entrou em...
Júlia Ribeiro curte viagem romântica em Paris com esposa Mari: ‘Lugar mágico’
Após um Carnaval intenso, Júlia Ribeiro viajou para Paris, na França, ao lado da esposa, a cantora Mari Fernandez. A...
Isabella Arantes se despede do Domingo Legal após um ano e meio no palco: ‘Dificil’
Isabella Arantes se despediu do palco do Domingo Legal neste domingo (22). A assistente de palco foi chamada por Celso...
POLÍTICA
Segurança debate exploração sexual de crianças e adolescentes
A Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa (Ales) realizou, nesta terça-feira (24), reunião com o tema “Pedofilia, tráfico e exploração...
Meio Ambiente debate medidas para garantir balneabilidade de praias
Em reunião nesta terça-feira (24), a Comissão de Meio Ambiente recebeu os vereadores de Vitória Pedro Trés e Bruno Malias...
TCE propõe melhorias na remuneração de servidores
Por meio do Projeto de Lei Complementar (PLC) 3/2026, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES) pede o aval dos...
Esportes
Luverdense vence Sport Sinop e garante vaga na final do Mato-grossense
O Luverdense Esporte Clube protagonizou uma noite de drama e superação neste domingo (22.02) e assegurou sua tão sonhada vaga...
América-MG arranca empate nos acréscimos contra o Atlético-MG
Um clássico mineiro cheio de emoção na Arena MRV terminou com um empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e...
Corinthians conquista vaga nas semifinais do Paulistão em drama eletrizante
Em uma noite de tirar o fôlego no Canindé, o Corinthians assegurou sua classificação para as semifinais do Campeonato Paulista...
