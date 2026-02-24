Ex-BBBs do Quarto Anos 50 se reencontram e celebram amizade: ‘Será que o BBB vive?’

Vitória Strada, Diego Hypolito, Daniele Hypolito, Guilherme Vilar e Dona Delma se reuniram na noite de segunda-feira (23), e celebraram a amizade construída no Big Brother Brasil. O grupo integrou o Quarto Anos 50 na edição de 2025 e mostrou que os laços seguem firmes quase um ano após o fim do programa.

Nas redes sociais, Diego destacou que o reality foi além da competição. “Formamos irmãos para a vida toda. Quase um ano se passou e o amor só aumentou”, escreveu ele, em publicação compartilhada pelos demais colegas. O atleta ainda mencionou a ausência de Vinicius Nascimento e Aline Patriarca, que também faziam parte do grupo.

No fim de semana, Vitória e Diego já haviam se encontrado no Rio de Janeiro e trocaram declarações públicas de carinho. O ginasta afirmou que a atriz se tornou apoio fundamental após o confinamento, reforçando a conexão criada dentro da casa mais vigiada do país.