Ex-BBB Victor Hugo passa faixa de “inconveniente e iludido” para Vyni

Reprodução/Instagram Victor Hugo e Vyni





Que Gil do Vigor, que nada! Marcos Vinicius recebeu o bastão de outro integrante do “Big Brother Brasil”: o de Victor Hugo. É que, depois de usar as redes sociais para pedir para deixarem o “Vyni ter sua própria história” e reclamar da “mania que o povo tem de comparar os participantes LGBTQIA+”, o psicólogo, da vigésima temporada, resolveu mudar de postura e surfar na mesma onda.

A fim de enfatizar isso, fez mais uma publicação. Dessa vez, compartilhou um meme em que está “passando a coroa” para o bacharel em direito. “Concluiu meu curso com sucesso, Vyni! Parabéns”, escreveu o ex-brother, que também é formado em letras, técnico em química e mestre em saúde pública.





Para quem não está acompanhado a nova edição do reality show da Globo, a analogia se deu após o cearense ser acusado de “empatar” a movimentação de Maria e Eliezer debaixo do edredom na madrugada desta quinta-feira (3), coisa que ele também fazia na época com Gabi Martins e Gui Napolitano. Não à toa, foi tachado de “inconveniente e iludido”.

Enquanto alguns viram a postagem com bons olhos, outros não! Para estes, em especial, que escreveram coisas como “se manca, o Eli o chama para dormir ao lado dele, já você se jogava na cama do Gui”, Victor respondeu: “Estou me zoando, porque antes só ficava triste. Agora resolvi brincar sobre assuntos meus. Também posso me zoar”.